Tesla signe un accord historique, un pas de plus vers le chargeur universel

Après Ford, Tesla vient de signer un nouvel accord historique avec General Motors. Via ce partenariat, la marque américaine obtient l'accès au réseau Superchargeur et s'engage à intégrer sur ses futures voitures électriques le connecteur propriétaire de Tesla. Un pas de plus pour faire de son système la norme dominante.

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Tesla a annoncé un partenariat historique avec Ford. Grâce à cette alliance, la marque à l'oval bleu a obtenu l'accès à l'ensemble du réseau Superchargeur aux Etats-Unis, ce qui lui permet de doubler l'offre de recharge proposée à ses clients.

En contrepartie, Ford s'est engagé à adopter le connecteur propriétaire de Tesla, à savoir la prise NACS (North American Charging Standard) sur ses voitures électriques à venir. Un véritable coup dur pour l'association CharIN, qui milite depuis des années maintenant pour faire du Combo CCS (son propre format) la norme dominante en Europe et aux Etats-Unis.

Après Ford, Tesla signe un accord avec General Motors

Or, nous venons d'apprendre que Tesla vient de signer un nouvel accord d'envergure avec General Motors. Ce jeudi 8 juin 2023, la directrice générale de GM Mary Barra a confirmé que les prochains véhicules de la marque adopteront le connecteur NACS de Tesla dès 2025. Dans un premier temps, le constructeur mettra à disposition des utilisateurs un adaptateur pour se connecter sur les bornes de Tesla.

Comme pour Ford, cette alliance va permettre aux conducteurs de VE General Motors d'accéder dès 2024 au 12 000 stations Superchargeurs disponibles aux Etats-Unis. “Cette collaboration est un élément clé de notre stratégie et une prochaine étape importante pour élargir rapidement l'accès aux chargeurs rapides pour nos clients. Non seulement, elle contribuera à rendre la transition vers les véhicules électriques plus transparente pour nos clients, mais elle pourrait aussi aider l'industrie à évoluer vers une norme de charge unique en Amérique du Nord”, a déclaré la PDG de GM.

Un pas de plus vers l'hégémonie de la norme de Tesla

Mine de rien, la prise de parole de Mary Barra en dit sur les ambitions de Tesla et de ses nouveaux partenaires : faire du NACS la norme de charge unique aux Etats-Unis. Avec ces deux accords, ce sont près de 300 000 automobilistes supplémentaires qui vont pouvoir se connecter aux stations de charge rapide de Tesla.

De quoi renforcer considérablement la position de la norme NACS sur le territoire nord-américain… Et d'affaiblir drastiquement au passage celle du CCS. Et forcément, ces accords pourraient provoquer un effet de boule de neige, incitant d'autres constructeurs à signer des partenariats similaires avec Tesla. De quoi aboutir à la disparition pure et simple du combo CCS aux Etats-Unis.

Concernant l'Europe, Elon Musk a déjà commencé à tâter le terrain. Voici ce qu'il a déclaré sur Twitter ce vendredi 9 juin : “Nous avons essayé de convaincre l'UE de prendre en considération la conception Tesla (NACS), car elle est fondamentalement meilleure à tous points de vue pour les consommateurs, mais le ministre des Transports a déclaré qu'un comité a décidé de la norme il y a des années“. Pour l'instant, la combo CCS restera la norme dominante sur le Vieux continent, mais pour combien de temps ?