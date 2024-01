Le nouveau Ford Kuga hybride fait son entrée en France, il était temps

Plus d'un an après son arrivée sur le marché américain, la refonte du Ford Kuga, le SUV hybride du constructeur, arrive enfin en France. Design extérieur revisité, motorisations plus performantes, nouvelle finition Active X, on fait le point sur les nouveautés présentées par la marque à l'ovale bleu.

Si Ford s'est effectivement engagé à vendre exclusivement des voitures électriques en Europe d'ici 2030, le constructeur américain rechigne encore à proposer des modèles 100 % wattés sur le Vieux Continent. Pour cause en France, la gamme électrique de Ford en France se compose seulement du Mustang Mach-E et du E-Transit, un utilitaire.

Malgré tout, les choses devraient changer cette année, puisque la marque compte lancer pas moins de 7 modèles entièrement électriques d'ici la fin 2024. En attendant, Ford vient tout juste d'officialiser l'arrivée sur le marché français de la version revisitéé du Kuga, son SUV hybride phare. Il était temps pourront dire certains, puisque le nouveau Kuga a débarqué aux Etats-Unis en fin d'année 2022.

Design remanié pour le nouveau Kuga

Concrètement, que propose ce Kuga redessiné ? Tout d'abord, le design du SUV a été revu en profondeur. La face avant se distingue désormais avec sa calandre imposante ornée d'un bandeaux lumineux à LED, l'idée étant d'offrir une certaine harmonie avec les nouvelle optiques à LED. Au passage, l'ovale bleu a migré au centre de cette calandre, tandis que le capot arbore des renflements et des lignes plus musclées et agressives.

Notez que le constructeur a également profité de l'occasion pour apporter des touches de nouveautés au design des autres finitions afin de marquer leur différence. Ainsi, la version ST-Line affirme son côté sportif avec une calandre en nez de requin plus grande et un spoiler discret installé sous le pare-choc avant. On retrouve également des lames de pare-choc inférieures chromées, des étriers de frein rouges et des plaques de seuil de portes estampillées ST-Line X.

Les finitions Active et Active X (cette dernière fait son entrée dans la gamme) adoptent plutôt un look baroudeur avec de larges barres verticales noir brillant sur la calandre et un bouclier avant couplé à une plaque de protection. Précisons que cette nouvelle version Active X embarque des spécificités techniques exclusives, à l'image de sa hauteur de caisse rehaussée de 10 mm à l'avant et 5 mm à l'arrière pour offrir une meilleure garde au sol sur les sentiers battus. On notera également l'intégration du mode de conduite Trail, qui “agit sur l'antipatinage et la réponse de l'accélérateur pour optimiser la motricité sur les terrains meubles comme le sable et la boue”.

L'habitacle fait peau neuve également

Dans l'habitacle, le nouveau Kuga accueille aussi de nombreux éléments inédits :

nouveau système d'infodivertissement SYNC 4 avec écran central tactile 13,2″

avec combiné d'instrumentation numérique TFT 12,3″ de série sur toutes les versions

intégration d' Apple Car Play et Android Auto 2 sans fil

sans fil connectivité simultanée de deux smartphones

intégration d'un modem 5G pour une meilleure connectivité

pour une meilleure connectivité intégration de l'assistant intelligent d' Amazon Alexa

système de reconnaissance vocale dans 15 langues européennes

système de navigation connectée

application compagnon FordPass pour déclencher certaines commandes à distance

de multiples aides à la conduite via le Pack assistance (en option) comme l'assistance prédictive de la vitesse, l'assistance aux intersections ou encore la caméra panoramique

À partir de 39 490 € en France

Concernant les motorisations, le Kuga reste exclusivement hybride simple ou rechargeable. Affichée à partir de 39 490 €, la version hybride simple dispose de 180 ch tandis que la variante à transmission intégrale revendique elle 183 chevaux en puissance maximale. Du côté du PHEV, la puissance passe à 243 chevaux contre 225 auparavant avec des batteries de 14,4 kWh de capacité (soit une autonomie en 100% électrique de 66 km d'après Ford). Notez enfin que sur les modèles 4X4 et PHEV, la capacité de remorquage a grimpé à 2100 kg.

Côté prix, le ticket d'entrée est donc fixé à partir de 39 490 € pour le Kuga 5 portes en finition Titanium. Quant à la finition la plus onéreuse, à savoir le Kuga hybride rechargeable 5 portes Active X, il faudra compter par moins de 51 090 €. Le nouveau Kuga est dès maintenant disponible à la commande.