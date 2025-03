Sony vient d’officialiser une nouvelle technologie de rétroéclairage destinée à ses futures Bravia haut de gamme. Elle s’appelle, pour l’instant, RGB LED. Son but : améliorer la colorimétrie, la luminosité et les angles de vision. L’intégration de cette nouvelle technologie n’est pas attendue dans des produits commerciaux avant 2026. Cela sous-entend qu’aucune Bravia en 2025 n’en sera pourvue, même les modèles haut de gamme.

Respectant son calendrier habituel, Sony devrait annoncer dans les prochaines semaines le renouvellement de sa gamme Bravia. En 2024, le nombre de nouveaux modèles a drastiquement baissé, puisque Sony n’a présenté que trois modèles : les Bravia 7, Bravia 8 et Bravia 9. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes un test complet de la Bravia 7. Et en 2025, il est fort probable que la marque japonaise n’en dévoile pas davantage.

Ce renouvellement devrait toutefois, selon les premières rumeurs, combiner des modèles OLED et LED, la marque estimant depuis plusieurs années qu’elles ont chacune des forces et des faiblesses complémentaires. Et les changements devraient essentiellement concerner la qualité d’image. Mais faudra-t-il vraiment s’intéresser à ces nouveaux téléviseurs de 2025, aussi intéressant puissent-ils être ?

Sony intègrera dans ses Bravia le RGB LED Backlight… en 2026 !

En effet, Sony a officialisé aujourd’hui une nouvelle technologie de rétroéclairage. Et elle est, selon nous, suffisamment importante pour prolonger la vie de votre téléviseur actuel. Et ce, même si, dans un premier temps, elle n’arrivera probablement que dans des produits premium, comme un hypothétique successeur au Bravia 9, voire un modèle encore plus haut de gamme.

Cette technologie s’appelle RGB LED Backlight, ou Rétro-éclairage LED RVB en langage de Molière. Techniquement, il s’agit d’un rétroéclairage mini-LED proche de celui que nous connaissons aujourd’hui. Seulement, au lieu que la diode soit simplement blanche, elle est constituée de trois sous-pixels rouge, vert et bleu. Chaque diode va ainsi émettre sa propre couleur, sa luminosité étant gérée comme précédemment. La lumière ainsi émise va ensuite passer par le filtre LCD qui va accentuer cette couleur.

Le RGB LED Backlight réunit les avantages du mini-LED et de l'OLED

Il y a trois avantages à cette technologie. Les couleurs sont plus vives et plus contrastées, un peu comme sur un téléviseur OLED. Les zones sombres gagnent en précision sans perdre en luminosité. Et les angles de vision sont plus larges. En outre, comme le mini-LED, le RGB LED Backlight est plus facile à décliner sur les grandes tailles sans surcout exponentiel, alors que les téléviseurs OLED de grande taille sont prohibitifs.

Sony n’est pas la première entreprise à officiellement travailler sur le RGB LED Backlight. Plusieurs marques de télévision ont présenté des prototypes lors de la dernière édition du CES de Las Vegas : Hisense, TCL ou encore Samsung. L’initiative de Sony ne semble donc pas isolée et confirme qu’il est peut-être préférable d’attendre fin 2025, voire 2026, pour investir dans un nouveau téléviseur, notamment sur le segment haut de gamme.