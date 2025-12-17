La technologie Micro RGB enfin abordable ? Samsung annonce le lancement prochain de TV équipées beaucoup moins chères

Samsung s'apprête à faire une grande annonce au CES 2026 concernant sa technologie Micro RGB. Le constructeur profitera de l'événement pour lever le voile sur six nouveaux téléviseurs équipés de sa technologie Micro RGB, jusqu'ici cantonnés à un modèle ultra premium de 30 000 dollars. De quoi démocratiser cette dernière dans nos foyers ?

Cet été, Samsung a présenté sa toute première télévision équipée de la technologie Micro RGB. Celle-ci repose sur une dalle LCD composées de minuscules LEDS rouge, vertes et bleues, en opposition aux LEDS classiques blanches et bleues. Cette installation permet de couvrir l'intégralité du spectre BT.2020, offrant ainsi une qualité d'image et une précision des couleurs hors normes — bien que légèrement en dessous de l'OLED. Une technologie très intéressante donc… si ce n'est pour son prix.

En effet, Samsung ne commercialise à jour qu'un seul modèle de TV Micro RGB, à savoir un téléviseur gigantesque de 155 pouces vendu à 30 000 dollars. Autant dire que ce dernier n'est pas vraiment destiné au grand public. Mais cela pourrait changer dès l'année prochaine, d'après une récente annonce du constructeur coréen, qui compte bien profiter du CES 2026 pour étendre sa gamme Micro RGB.

Samsung compte bien démocratiser sa technologie Micro RGB en 2026

Lors de l'événement, Samsung présentera donc cinq nouveaux téléviseurs Micro RGB : un 55 pouces, un 65 pouces, un 75 pouces, un 85 pouces et un 100 pouces. Les prix n'ont bien sûr pas encore été dévoilés, mais ils devraient être beaucoup plus doux que les 30 000 dollars du modèle actuel. Malgré tout, mieux vaut ne pas s'attendre à un miracle. Si le modèle 55 pouces sera beaucoup plus facile à caler dans son salon, cela reste une taille que beaucoup ne peuvent pas s'offrir, qui plus est pour une technologie encore naissante.

« Grâce à la toute dernière technologie Samsung, notre gamme Micro RGB offre des couleurs vives et une clarté qui rendent les films, les événements sportifs et les émissions de télévision plus expressifs et captivants », a déclaré Hun Lee, vice-président du visual display chez Samsung. « En élargissant notre gamme pour 2026, nous créons une nouvelle catégorie haut de gamme avec des tailles qui couvrent toute la gamme des espaces de vie modernes tout en conservant nos normes d'image les plus élevées. »