Xiaomi lance une TV Mini LED taillée pour les gamers et les amateurs de cinéma

Xiaomi dévoile sa nouvelle série Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026. Ces téléviseurs promettent une qualité d’image digne du cinéma, un son immersif et une fluidité pensée pour le jeu. Un modèle qui veut séduire aussi bien les cinéphiles que les joueurs.

Depuis plusieurs années, Xiaomi s’impose comme un acteur majeur du marché de la maison connectée. L’entreprise a bâti un écosystème complet, allant des montres aux aspirateurs robots, en passant par des caméras de sécurité. Elle développe aussi des téléviseurs toujours plus perfectionnés. Après la série Xiaomi TV S Mini LED 2025 dévoilée l’an dernier, la marque revient aujourd’hui avec une génération encore plus ambitieuse : la Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026.

Lors de sa présentation à Munich, Xiaomi a officialisé la nouvelle série Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026. Ce modèle se distingue par l’intégration de la technologie QD-Mini LED, qui combine le rétroéclairage Mini LED et le Quantum Dot. Le but est d’offrir des noirs plus profonds, des couleurs plus riches et une luminosité adaptée même dans une pièce en plein soleil. La gamme sera disponible en trois tailles : 55, 65 et 75 pouces.

La Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 mise sur un taux de rafraîchissement jusqu’à 288 Hz pour le jeu

La Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 veut s’imposer comme une solution haut de gamme, avec des caractéristiques proches des standards du cinéma. Pour faciliter la lecture des nouveautés, voici les points clés de sa fiche technique :

Écran 4K UHD avec prise en charge HDR10+ et Dolby Vision

Taux de rafraîchissement natif de 144 Hz, extensible jusqu’à 288 Hz pour le jeu

Mode Filmmaker pour respecter la vision des réalisateurs

Traitement antireflet et gestion du contraste avec Global Dimming

Système audio 2 × 15 W avec Dolby Atmos et Harman AudioEFX

Compatibilité Google TV, Apple AirPlay et Wi-Fi 6 pour le streaming

La série Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 est disponible dès maintenant sur mi.com aux prix suivants :

Modèle 55 pouces : 699,99 €

Modèle 65 pouces : 899,99 €

Modèle 75 pouces : 1 099,99 €

La série Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 vise aussi les joueurs, qui bénéficient d’un affichage fluide et réactif grâce au haut taux de rafraîchissement. En intégrant Google TV et une connectivité avancée, l’appareil devient un véritable hub multimédia pour toute la maison. Avec ce nouveau modèle, Xiaomi entend rivaliser directement avec les géants du secteur et proposer une alternative solide pour ceux qui recherchent un téléviseur polyvalent et performant.