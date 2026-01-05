Samsung dévoile la TV QD-OLED la plus lumineuse du monde, attention les yeux

En marge du CES de Las Vegas, Samsung présente un nouvel écran QD-OLED capable d'atteindre un pic de luminosité de 4500 nits. Un record pour un écran de téléviseur.

Il y a toujours une course à quelque chose quand il s'agit d'une famille de produits Tech. En ce moment, les smartphones cherchent à être le plus fin possible par exemple. Du côté des téléviseurs, il faut plutôt regarder la luminosité. Quelle que soit la technologie utilisée par la dalle (OLED, QLED, LCD, Micro-LED…), c'est une notion importante puisqu'elle va déterminer en partie le confort de visionnage dans certaines situations. Le plus souvent quand vous regardez la TV dans une pièce très, voire trop éclairée.

Samsung le sait et n'hésite pas à mettre en avant ce paramètre pour vanter les mérites de ses appareils. La marque sud-coréenne s'en prive encore moins avec l'annonce de l'écran QD-OLED le plus lumineux du monde, rien que ça. Ici d'une diagonale de 77 pouces, il se targue d'un pic de luminosité pouvant atteindre 4500 nits, ou 4500 cd/m². À titre de comparaison, la dalle dévoilée par la firme en 2025 arrivait à 4000 cd/m².

La TV QD-OLED la plus lumineuse du monde est signée Samsung

Sur le papier, difficile de se rendre compte de l'effet que cela aura lors à l'utilisation. D'autant que pour le moment, Samung ne précise pas sur quelle fenêtre l'écran est capable d'atteindre cette valeur. Rappelons en effet le pic se fait toujours sur une fenêtre représentant un petit pourcentage de la dalle, pas sa totalité. Sur celle de 2025, c'était 3 %. La luminosité passait à 2200 cd/m² dès que l'on montait à 10 %, et 440 cd/m² avec une image blanche occupant toute la surface.

Il faut donc attendre avant de se prononcer sur l'utilité réelle de ce record, même si le principe du “qui peut le plus peut le moins” s'applique dans tous les cas. Le nouvel écran QD-OLED équipera les TV haut de gamme de Samsung. Les prix élevés ne les mettront pas à portée de toutes les bourses. Du moins si vous visez les plus grande diagonales.