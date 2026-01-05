TCL Nxtpaper 70 Pro, un smartphone qui se transforme en liseuse d’une simple pression

À l’occasion du CES de Las Vegas, TCL présente un nouveau smartphone pour sa gamme Nxtpaper 70 : le 70 Pro. Ce nouveau produit intègre un nouveau bouton qui permet de changer l’affichage de l’interface, passant de la couleur au monochrome comme une dalle e-ink. Voici tous les autres détails à connaitre sur ce téléphone vendu moins de 350 euros.

TCL est surtout connu pour ses télévisions, comme la C89K que nous avons récemment testée. Mais le groupe est également présent sur le marché de la téléphonie où il est un peu à part. Grâce à sa filiale CSOT, la firme chinoise développe une technologie d’écran unique appelée Nxtpaper. Grâce à elle, les dalles des smartphones TCL sont un juste milieu entre écran traditionnel et écran e-ink. Elle combine les avantages des deux mondes : des couleurs riches, un taux de rafraichissement élevé, la réduction de la lumière bleue et la réduction des reflets. Et à chaque génération, cette technologie s’améliore.

À l’occasion du CES 2026, qui se tient toute la semaine à Las Vegas, TCL présente un nouveau smartphone qui profite de la quatrième génération (et dernière en date) de ces écrans Nxtpaper. Le téléphone s’appelle Nxtpaper 70 Pro. Et il vient compléter la gamme Nxtpaper 70 où vous retrouvez déjà le Nxtpaper 70 Ultra, le plus ambitieux téléphone de TCL à ce jour. Le Nxtpaper 70 Pro se positionne juste en dessous, à un prix public conseillé de 299 euros dans sa version 256 Go et 349 euros dans sa version 512 Go.

Le nouvel écran du Nxtpaper 70 Pro transforme le téléphone en liseuse

Cette quatrième génération de dalle Nxtpaper reprend les caractéristiques de la précédente, à savoir un affichage plus respectueux des yeux. Mais TCL pousse ici les curseurs un peu plus loin : réduction de l’émission de lumière bleue, meilleure adaptation des couleurs au cycle circadien, baisse de la luminosité minimale et élimination des scintillements en basse et haute luminosité. Les reflets ont également été éliminés pour améliorer la visibilité en extérieur.

Le Nxtpaper 70 Pro veut donc protéger les yeux de l’utilisateur, notamment lors d’une utilisation très longue. Et quoi de plus long que de lire un bon livre ! Les écrans Nxtpaper sont particulièrement pertinents pour lire sur un smartphone (ou une tablette). Et le Nxtpaper 70 Pro pousse le concept encore plus loin, puisque le téléphone dispose d’un mode liseuse qui s’active en pressant un nouveau bouton matériel situé sur sa tranche de droite (en dessous de la touche pour activer le mobile). Le bouton s’appelle « Nxtpaper Key », tout simplement.

Pour le reste, le smartphone est typique du segment milieu de gamme. Voici les éléments à connaitre :

Écran Nxtpaper 4.0 Full HD+ 120 Hz de 6,9 pouces

Processeur MediaTek Dimensity 7300

8 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage, extensible par microSDXC

Batterie 5200 mAh compatible charge filaire 33 watts

compatible charge filaire 33 watts Double capteur photo 50+8 MP, stabilisation sur le capteur principal

Capteur selfie 32 MP

Compatible WiFi 5, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, eSIM

Android 16 avec interface TCL

avec interface TCL 3 mises à jour majeures et 5 ans de patch de sécurité

Certification IP68/69K

Le smartphone arrive en France en février 2026. Il sera accompagné d’une coque qui intègre non seulement un pied, pour maintenir le téléphone debout sur une table, mais aussi un stylet tactile. L’accessoire est vendu 39 euros. Et vous pouvez retrouver le pack complet, smartphone et coque, à 339 euros pour la version 256 Go et 389 euros pour la version 512 Go.