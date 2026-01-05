Asus aurait annulé la sortie de ses nouveaux Zenfone et ROG Phone pour 2026, la concurrence est trop rude

Selon un récent rapport, Asus aurait abandonné l'idée de sortir un smartphone en 2026, alors que des rumeurs prétendent déjà que le constructeur prépare son retrait complet du marché. Il n'y aurait donc pas de Zenfone 13 ni de ROG Phone 10 cette année.

Dans le grand marché des smartphones, Asus fait figure d'outsider. Pas vraiment dans l'inconscient collectif en ce qu'il s'agit des flagships, les Zenfone sont pourtant des téléphones tout à fait honorables qui, malgré leurs inévitables défauts, parviennent généralement à nous convaincre, à l'instar du Zenfone 12 Ultra. De l'autre côté, le constructeur a été l'un des premiers à se lancer sur le segment des smartphones gaming, avec des ROG Phone faisant figure de proue dans le domaine — bien que la dernière itération n'ait pas vraiment été révolutionnaire.

Tout ceci fait qu'Asus s'est construit une petite base d'utilisateurs fidèles au fil des années. Utilisateurs qui ont de quoi s'inquiéter depuis quelque temps. En effet, depuis plusieurs années, la circule selon laquelle la firme serait sur le point d'abandonner sa division smartphone. En 2024 déjà, celle-ci avait dû prendre la parole pour démentir ces bruits de couloirs. Mais les soupçons n'ont jamais totalement disparu, et reviennent aujourd'hui à la charge.

Pas de smartphone Asus en 2026 ?

C'est le média taïwanais Digitimes qui vient remettre de l'huile sur le feu. Selon ce dernier, Asus aurait décidé de ne pas sortir de smartphone cette année, attendant donc au minimum 2027 pour sortir son Zenfone 13 et son ROG Phone 10. Toutefois, le rapport affirme qu'il ne s'agit pas d'un abandon complet de sa division, du moins pour le moment. Si Asus prévoit de faire une pause, c'est avant tout pour reprendre des forces.

En effet, le principal obstacle d'Asus actuellement est la forte concurrence auquel l'entreprise fait face, notamment en Chine et en Corée du Sud, deux marchés cruciaux pour cette dernière. Avec des rivaux aussi importants que Xiaomi et une réputation beaucoup moins bien installée, difficile de se faire une place. Pour l'heure, on ne sait pas si cette pause sera définitive ou non.

Source : Digitimes