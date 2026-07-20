Des clients d’Amazon ont vu leur facture cloud exploser à des montants délirants à cause d’un bug

Le système de facturation d'Amazon Web Services a connu un sérieux dérèglement vendredi. De nombreux utilisateurs ont découvert des sommes astronomiques sur leur console. Certains ont même cru devoir payer des milliers de milliards de dollars.

Amazon SMS phishing
Crédits : 123RF

Le cloud fait tourner une immense partie des sites web et des applications de notre quotidien. Amazon Web Services domine ce marché et héberge des millions de sites à travers le monde. La moindre défaillance de cette infrastructure peut donc avoir des effets en cascade. En octobre dernier, une panne mondiale avait paralysé des plateformes comme Prime Video, Snapchat ou Alexa. Cette fois, le problème ne touchait pas les sites eux-mêmes, mais leur facturation.

Le vendredi 17 juillet 2026, plusieurs utilisateurs d'Amazon Web Services ont découvert des montants aberrants dans leur console de gestion des coûts. Les sommes affichées grimpaient jusqu'à plusieurs milliers de milliards de dollars. La mésaventure rappelle celle des internautes de Google, poussés vers un abonnement payant par une facturation trompeuse. Sur les réseaux sociaux, la panique a vite laissé place à l'ironie face à des chiffres impossibles. Beaucoup ont partagé des captures de leurs additions démesurées.

Amazon a affiché par erreur des factures de plusieurs milliers de milliards de dollars à ses utilisateurs

Selon la page de statut officielle d'Amazon Web Services, l'erreur venait du sous-système chargé d'estimer les coûts. Un problème de prix unitaire faisait gonfler les montants dans des proportions absurdes. Un internaute a raconté avoir vu 1 500 milliards de dollars sur sa note, soit près de 1 300 milliards d'euros. Un autre a même dépassé les 300 000 millions de dollars avant de partager sa capture d'écran. La firme a repéré le bug très tôt le matin et a passé la journée à rétablir les bons chiffres. Le rattrapage des données correctes a pris plus de temps que prévu.

Bonne nouvelle pour les personnes concernées, Amazon Web Services ne réclame évidemment aucun de ces montants. Les sites hébergés ont continué de fonctionner normalement, sans aucune coupure. Le géant du cloud a même dédramatisé la situation avec un message humoristique publié sur X. Il y évoquait une légère erreur de calcul et invitait chacun à ne rien faire de particulier. Cet incident rappelle surtout à quel point les entreprises dépendent aujourd'hui d'une poignée d'acteurs pour héberger leurs données. Un simple bug d'affichage suffit à semer la panique.


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