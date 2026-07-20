Cette nouvelle version de Linux corrige des bugs qui pouvaient faire planter votre voiture

Le noyau Linux reçoit une salve de correctifs avant sa prochaine version stable. Certains bugs pouvaient faire planter les systèmes automobiles. D'autres réparent enfin des consoles portables de jeu très populaires.

Malwares sur Linux
Crédits : 123RF

Le noyau Linux fait tourner bien plus que des serveurs et des ordinateurs. Il équipe aussi des consoles portables de jeu, des objets connectés et de nombreux systèmes embarqués dans les voitures. Chaque nouvelle version passe par une longue phase de test avant sa sortie officielle. Les développeurs y traquent les bugs pendant plusieurs semaines. Récemment, Linus Torvalds a changé d'avis sur l'IA et défend désormais son usage pour repérer plus vite les failles dans le code. Cette technologie accélère aujourd'hui la découverte des problèmes. Une bonne partie des correctifs de cette édition en découle directement.

La quatrième version de test de Linux 7.2 vient d'arriver pour les testeurs. Elle apporte une série de correctifs répartis sur tout le code. Parmi les appareils concernés figurent les consoles portables de jeu comme la ROG Ally X d'Asus. Une précédente mise à jour de la ROG Xbox Ally avait déjà amélioré ses performances en mode docké sur téléviseur. Cette fois, les réparations touchent aussi la sécurité et les systèmes des véhicules.

Linux 7.2 corrige des bugs qui pouvaient faire planter les systèmes des voitures

Selon l'annonce de Linus Torvalds sur la liste de diffusion du noyau, le sous-système CAN bus a reçu un nettoyage majeur. Ce composant gère la communication entre les calculateurs d'une voiture. Plusieurs bugs pouvaient provoquer le plantage des voitures et des appareils embarqués. Linux 7.2 corrige aussi de nombreuses failles de sécurité liées au Wi-Fi et au Bluetooth. Un correctif empêche par exemple un pirate de faire crasher un appareil avec des données malveillantes. Les systèmes de fichiers deviennent également plus fiables face aux erreurs.

Du côté du matériel, la ROG Ally X d'Asus retrouve un son correct au casque et une entrée micro fonctionnelle. Le PC portable Lenovo Legion 5 récupère quant à lui un rétroéclairage réparé. Les cartes graphiques AMD et Intel bénéficient aussi de correctifs d'affichage. La version stable du noyau est attendue pour le mois d'août prochain. Les utilisateurs des distributions Fedora et Arch Linux seront parmi les premiers à en profiter, une fois la mise à jour préparée par les mainteneurs.


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