Bon plan Xiaomi Smart Band 9 Active : vite, à moins de 19€, ce bracelet connecté est une excellente affaire !

Pour suivre ses entraînements de sport, sa santé ou la qualité de son sommeil, il existe des montres connectées qui coûtent plusieurs centaines d’euros. Pourtant, vous pouvez faire la même chose avec le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Active qui est actuellement en promotion. Vous pouvez vous offrir les modèles Vert et Violet dès 18,99 €, et le modèle Noir dès 21,99 € !

bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Active

Avec les beaux jours qui sont de retour, beaucoup de Français se remettent au sport. Pour se motiver et suivre au quotidien ses efforts, il est indispensable de s’équiper d’une smartwatch ou d’un bracelet connecté. Bonne nouvelle, le bracelet Xiaomi Smart Band 9 Active est actuellement en promotion sur Amazon. Vous pouvez vous l’offrir pour une bouchée de pain !

Le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Active est normalement en vente au prix conseillé de 29,99 euros. C’est déjà un tout petit prix, mais vous pouvez l’avoir encore moins cher. En effet, les versions verte et violette sont actuellement proposées sur Amazon pour seulement 18,99 euros, soit une baisse de prix de 37%. En plus, c’est un produit vendu et expédié par Amazon.

Xiaomi Smart Band 9 Active : le rapport qualité/prix imbattable

Le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Active est équipé d’un grand écran TFT de 1,47 pouce avec une luminosité de 450 nits et un taux de rafraîchissement à 60 Hz pour un rendu fluide, visible même en plein soleil. Avec ses différents bracelets colorés et ses plus de 100 cadrans, vous pouvez choisir votre style. C’est un modèle ultra-fin de moins de 10 mm d’épaisseur qui pèse seulement 16,5 g.

Avec ses capteurs intégrés, vous pouvez suivre votre état de santé, votre sommeil et vos exploits sportifs. Vous avez ainsi accès au suivi continu de votre fréquence cardiaque ou bien la surveillance de la saturation en oxygène dans le sang par exemple. En outre, le bracelet est capable de suivre 50 sports différents dont les sports aquatiques puisqu’il est certifié 5ATM. Cela signifie une résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres.

Avec sa batterie de 300 mAh, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Active offre une autonomie maximale de 18 jours. Enfin, vous pouvez synchroniser vos données avec les applications Mi Fitness, Strava et Apple Health grâce à la connectivité en Bluetooth 5.3.


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