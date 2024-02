Profitez d’Office et de Windows à prix mini avec Office 2021 Pro à 25,25€ et Windows 11 Pro à 13,25€ !

Le Nouvel an Chinois arrive bientôt et cette année, on célèbre le dragon ! Pour l'occasion, le site de vente de logiciels Godeal24 frappe un grand coup et propose des logiciels Microsoft comme Windows ou Office à des prix défiant toute concurrence. Découvrez toutes les offres ci-dessous !

Avec l'arrivée du Nouvel An Chinois, l'année du Dragon, c'est le moment idéal pour acquérir le système d'exploitation Microsoft Windows et MS Office, vous offrant une opportunité en or pour libérer tout votre potentiel. À l'occasion de la grande vente du Nouvel An Lunaire chez Godeal24, procurez-vous le système d'exploitation Microsoft Windows 10 pour la modique somme de 8,25€, soit moins de 10 % de son prix habituel ! Et pour ceux qui désirent la toute dernière version, Windows 11 Pro est disponible à seulement 13,25€ ! Pour compléter ce système d'exploitation robuste, équipez-vous de la suite de productivité incontournable, Office 2021 Pro Plus, proposée à 25,25€. Optez pour le pack avantageux Microsoft Office 2021 Professional Plus pour 5 PC, nécessitant seulement 15,05€ par PC ! Que ce soit pour mettre à niveau votre ordinateur ou comme cadeau attentionné, c'est le choix parfait.

Godeal24 se positionne comme un revendeur de logiciels de confiance, spécialisé dans la vente de systèmes d'exploitation Windows, de logiciels Office, ainsi que de logiciels de la série IOBIT, Ashampoo, et bien d'autres codes de logiciels, couvrant la désinstallation, la gestion système, la sécurité et l'antivirus. Toutes les clés commandées sont envoyées dans les 24 heures sans aucuns frais de gestion ou de port. Il vous suffit de télécharger le logiciel depuis le site officiel et d'entrer votre clé pour activer votre produit, vous garantissant ainsi une utilisation totalement légitime.

Cette offre promotionnelle prend fin dans une semaine. Ne manquez pas cette occasion : il est temps de passer votre commande et de saisir cette opportunité unique.

Les offres chez Godeal24 pour le Nouvel an Chinois

Boostez votre productivité pour un prix mini :

Windows 11 Pro, parmi les systèmes d'exploitation les plus répandus à l'échelle mondiale, se distingue par son importance multifacette. Une aventure de découverte vous attend pour en explorer toutes les potentialités !

Profitez aussi d'un pack à prix mini avec le code SGO62 :

Et cette vente flash va faire tomber votre mâchoire :

Et vous pouvez aussi béénficier de remises jusqu'à -50% avec le code SGO50 sur les produits suivants :

La manière la plus pratique d'obtenir des outils est Godeal24. Des clés fonctionnelles et un service client professionnel rendent votre achat sans souci :

Comment effectuer votre paiement ?

Dirigez-vous vers la page de finalisation de l'achat, poursuivez en tant qu'invité (ou optez pour la création d'un compte), puis renseignez les “Informations de Facturation”.

À cette étape, choisissez “CWALLETCO”, puis cliquez sur “Continuer”.

Vérifiez les détails de votre commande et cliquez sur “Valider la Commande”.

Vous serez ensuite redirigé vers une nouvelle page ; cliquez sur “Sélectionner un mode de paiement”.

Pour finir, PayPal vous est proposé pour réaliser le paiement en toute simplicité.

Qui est Godeal24 ?

Godeal24 se présente comme un distributeur international de logiciels informatiques, reconnu pour sa politique de prix particulièrement compétitive. Que vous soyez un créateur de contenu freelance en quête de logiciels de montage vidéo et de retouche photo, ou que vous cherchiez à améliorer la sécurité de votre système informatique avec un logiciel antivirus, Godeal24 vous propose un large éventail d'offres qui sauront répondre à vos besoins.

Acheter sur Godeal24, c'est l'assurance d'acquérir des logiciels 100% authentiques. Le site garantit une sécurité totale et l'envoi immédiat de la clé par courriel après le règlement de votre commande. Godeal24 s'engage à fournir un support technique professionnel disponible 24h/24, 7j/7, ainsi qu'un service après-vente à vie, vous assurant une expérience produit sans le moindre souci !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.