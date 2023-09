Nintendo lance une nouvelle Switch OLED Mario Red Edition aux couleurs du célèbre plombier

Un Nintendo Direct du 31 août nous a donné un long aperçu du prochain jeu Super Mario Bros. Wonder, avec une surprise supplémentaire à la fin de la présentation : une toute nouvelle Nintendo Switch OLED en édition limitée.

Lors de son dernier Nintendo Direct, la société a montré un nouveau gameplay pour le prochain jeu de plateforme Super Mario Bros. Wonder. Cependant, nous avons également pu voir du nouveau matériel, ou du moins une nouvelle couleur pour la version OLED de la Nintendo Switch.

Si elle vous semble familière à première vue, c'est parce que Nintendo a sorti une Switch standard Mario Red similaire en 2021. Cependant, cette nouvelle version est entièrement rouge, et présente quelques changements, dont notamment une silhouette de Mario dans le coin inférieur arrière de la station d'accueil, ainsi que des rangées de pièces sous le couvercle arrière de la station d'accueil.

La Nintendo Switch OLED adopte les couleurs de Mario

Nintendo est habitué à lancer des éditions spéciales de sa console pour coïncider avec le lancement de certaines de ses exclusivités, et Super Mario Bros Wonder était alors l’occasion parfaite de dévoiler un nouveau coloris. Compte tenu de l’énorme succès qu’a rencontré le film Mario il y a quelques mois, il fallait évidemment s’attendre à ce que l’entreprise nippone surfe sur ce succès.

L’édition Mario Red rejoint ainsi plusieurs autres versions thématiques de la Switch OLED, notamment celles de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Splatoon 3 et Pokemon Ecarlate et Violet. La nouvelle édition de la console coûte le même prix que la version standard de la Switch OLED, et dispose du même matériel, y compris un écran, une béquille et des haut-parleurs améliorés.

Pour rappel, le nouveau jeu de plateforme en 2D, qui sortira le 20 octobre, mettra en scène Mario et d'autres personnages de la franchise, comme Luigi, Yoshi, la princesse Peach, Toad et Daisy. Wonder proposera un monde changeant et de nouveaux bonus, dont celui qui transforme Mario en éléphant. Il s’agit ainsi du premier jeu traditionnel à défilement latéral de Super Mario à sortir depuis New Super Mario Bros. U en 2012.