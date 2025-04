Switch 2 vs Switch 1 : quelles véritables améliorations pour la nouvelle console de Nintendo ?

Quelles sont les différences entre la nouvelle Switch 2 et la première génération de Switch (LCD ou OLED) ? La Switch 2 apporte un certain nombre d'améliorations bienvenues, mais malgré une hausse de prix substantielle, ne fait pas mieux que la Switch 1 sur quelques éléments.

L'attente était insoutenable, Nintendo a finalement présenté sa Switch 2, dont on connaît désormais la plupart des caractéristiques. Avec ce successeur, le fabricant reste bien sûr fidèle au design hybride qui a fait le succès de la première génération de sa console. Mais, huit ans après la sortie de la Switch 1, il apporte également un grand nombre de nouveautés pour améliorer sa formule. Quelles sont les différences entre les deux consoles ? Quelles sont les évolutions amenées par la Switch 2 ? Notre comparatif vous aide à y voir plus clair.

Résumé des différences de fiche technique entre la Switch 2 et la Switch 1

Nintendo Switch 1 Nintendo Switch 2 Dimensions 102 × 239 × 13,9 mm (avec les Joy‑Con attachés) 116 × 270 x 14 mm (avec les Joy‑Con attachés) Poids 297 g (398 g avec Joy‑Con attachés) Environ 400 g

(Environ 530 g avec les Joy-Con 2 attachés) Écran - 6,2"

- Écran tactile capacitif LCD

- 1280 × 720 pixels - 7,9"

-Écran tactile capacitif LCD

- 1920 x 1080 pixels (Full HD)

- 120 images/s

- HDR Puce NVIDIA Tegra personnalisé NVIDIA Tegra personnalisé de nouvelle génération (vraisemblablement une puce NVIDIA T239 avec ray tracing et DLSS) Mémoire interne 32 Go 256 Go Extension mémoire - Oui, via un emplacement compatible microSD, microSDHC et microSDXC - Oui

– microSD Express uniquement (prise en charge des nouvelles cartes haute vitesse)

- incompatible avec les cartes microSD/HC/XC classiques (d’après les données disponibles) Connectivité sans fil -Wi‑Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

- Bluetooth 4.1

- Sur le dock une connexion réseau filaire est possible via un adaptateur LAN (vendu séparément). - Wi‑Fi 6 (802.11ax, 2,4/5 GHz, canal 80 MHz)

- Bluetooth (version n.c.)

- NFC (lecteur Amiibo intégré)

- port Ethernet intégré au dock Sortie vidéo 1920 × 1080 pixels (Full HD 1080p) à 60 images/s - jusqu'à 3840 × 2160 pixels à 120 images/s sur les jeux compatibles Audio - Stéréo (haut-parleurs intégrés) - Stéréo (haut parleurs intégrés améliorés

- Micro pour le mode Game Chat Ports 1 × port USB Type‑C (utilisé pour la recharge ou pour la connexion à la station d’accueil) - 2 × ports USB Type‑C (nouveauté : un port en bas + un port sur le dessus de la console, utilisables pour la recharge et le dock/périphériques) Prise audio jack - Oui - Oui Batterie 4310 mAh (interne, non amovible) 5220 mAh (interne, non amovible)

Design : une conception plus mature pour la Switch 2

La première génération de Switch n'est pas spécialement réputée pour la fiabilité de son matériel. Nintendo en a bien conscience et veut sûrement s'éviter de nouveau le mécontentement des utilisateurs et des prises en charge de réparation par le service client avec le nouveau modèle. On pense notamment aux Joy-Con, dont les joysticks devraient être plus résistants et moins sujets au drift sur la Switch 2. Les deux manettes s'attachent aussi au corps de la console par effet de magnétisme, alors qu'il fallait les glisser dans le châssis sur la première Switch. Cette petite attention va ajouter en confort et permettre d'éviter les mauvaises manipulations.

Les sticks gauche et droit des manettes Joy-Con 2 sont un peu plus grands. Il sera plus aisé pour les joueurs d'y poser leurs pouces. Nintendo assure également que les joysticks sont plus silencieux, et qu'ils sont plus faciles à déplacer. Toujours dans l'optique d'améliorer le confort d'utilisation, les boutons L et R sont désormais plus longs, alors que les boutons SL et SR sont plus grands. Les contrôles n'en seront que plus précis quand le Joy-Con 2 est tenu à l'horizontale.

Contrairement aux premiers Joy-Con, ceux de la Switch 2 peuvent être utilisés comme une souris. Des capteurs sont situés sur la tranche colorée de chaque Joy-Con 2. Il suffit de les placer vers le bas et de faire glisser l'appareil sur une surface plane pour jouer comme si vous teniez une souris dans les titres compatibles. Les jeux de gestion et de stratégie vont grandement en profiter (Civilization VII sera par exemple disponible day one).

Le constructeur promet par ailleurs que les vibrations HD 2 permettent de ressentir un retour tactile plus intense et plus précis que sur la Switch originale. Côté sécurité, la dragonne a été repensée. Elle s'attache et se détache d'une simple pression d'un bouton, pour plus de commodité lors des commandes par mouvements.

La béquille à l'arrière de l'appareil a en outre été repensée. Servant à utiliser la console en mode sur table, elle offrait un équilibre précaire sur la Switch 1. À présent en forme de U, elle est plus solide, offre une bien meilleure stabilité et semble plus durable. Elle est aussi plus flexible, donnant accès à de nouveaux angles d'inclinaison (sur 150 degrés) pour mieux s'adapter à toutes les situations.

Nintendo a ajouté un second port USB-C à la Switch 2. En plus de la prise en bas de la console, on retrouve une connectique sur la partie supérieure. Celle-ci sert à connecter un accessoire (comme la nouvelle caméra, nous y reviendrons) ou à recharger la console tout en l'utilisant en mode sur table.

Écran : pas d'OLED, mais du 1080p

L'évolution la plus évidente est la taille de l'affichage. La diagonale d'écran passe de 6,2 pouces sur la première Switch ou 7 pouces sur la Switch OLED à 7,9 pouces pour la Switch 2. Nintendo intègre la technologie de rétroéclairage LCD dans sa nouvelle console, un choix qui peut faire tiquer alors qu'un modèle OLED est disponible pour la première génération. Pour rappel, l'OLED octroie des noirs plus profonds, un contraste presque infini et une colorimétrie plus juste.

Pour que les utilisateurs n'aient pas le sentiment d'un retour en arrière, Nintendo augmente tout de même la définition à de la Full HD (1 920 x 1 080 pixels), contre de la HD simple (1 280 × 720 pixels) pour la Switch 1. Cette amélioration était d'autant plus nécessaire que la Switch 2 aurait largement perdu en densité de pixels si elle était restée en 720p, étant donné que la taille de l'écran est plus importante. En outre, le HDR est absent des premières Switch, mais est bien disponible sur la Switch 2, pour de meilleurs contrastes et une image plus vive.

La fréquence de rafraîchissement de l'écran peut atteindre 120 Hz sur la Switch 2, permettant de jouer jusqu'à 120 images par seconde, là où l'écran 60 Hz de la Switch 1 ne peut supporter que 60 images par seconde. La fréquence de rafraîchissement variable (VRR) permet aussi d'éviter les effets de déchirement de l'image sur la Switch 2.

Lire aussi : J’ai joué à la Nintendo Switch 2 en avant-première et ce détail inattendu m’a agréablement surpris

Performances : le plus grand bond technologique entre la Switch 1 et la Switch 2

C'est évidemment sur le terrain des performances que la Switch 2 est la plus attendue. Déjà pas très puissante à sa sortie, la Switch 1 est devenue de plus en plus limitée d'un point de vue technique, bridant les développeurs de jeux dans leur champ d'action. Nintendo mise de nouveau sur une puce Nvidia Tegra personnalisée, avec cette fois une gravure bien plus fine. En attendant les tests, il est difficile d'estimer à quel point elle est plus performante que l'ancienne version, mais l'écart devrait être abyssal.

En mode docké, en jouant sur un téléviseur donc, elle est capable d'afficher une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), ce que ne propose pas la Switch 1. Une belle avancée, même si cette 4K est verrouillée à 60 images par seconde. Un mode QHD intermédiaire (2 560 x 1 440 pixels) permet quant à lui d'accéder aux 120 fps pour une configuration équilibrée entre qualité et performances. Le DLSS, la technologie phare de Nvidia, est de la partie.

Au-delà du SoC, la station d'accueil de la Nintendo Switch 2 dispose d'un ventilateur intégré. Une solution de refroidissement qui va aussi contribuer à conserver des performances stables. Ce qui nousF fait aussi dire que la Switch 2 est bien plus puissante que la Switch 1 est tout simplement l'arrivée de jeux très exigeants techniquement sur la nouvelle console, comme Cyberpunk 2077 ou Star Wars Outlaw, qui ne pourraient pas tourner convenablement sur l'ancienne génération. De plus, des jeux Switch 1 vont avoir droit à leur version Switch 2 avec des améliorations graphiques à la clé.

Côté audio, Big N promet un son “plus naturel, plus clair, et mieux équilibré”, que vous jouiez avec les haut-parleurs intégrés ou avec des écouteurs ou un casque. Est aussi évoqué un “son tridimensionnel plus immersif”.

Autonomie : le point noir de la Switch 2 ?

La capacité de la batterie de la Switch 2 est de 5 220 mAh, contre 4 310 mAh pour la Switch 1. On attend aussi une meilleure efficacité énergétique de la console grâce à sa nouvelle puce à la gravure plus fine. Mais avec le boost de puissance et la consommation sans doute plus importe de l'écran, l'autonomie sera-t-elle à la hauteur ?

Nintendo annonce que la Switch 2 peut tenir entre 2h et 6h30 selon l'usage, une fourchette plutôt décevante. C'est à peu près la même chose que pour les premiers modèles de Switch 1, dont le numéro de série débute par XA (autonomie comprise entre 2,5 et 6,5 heures), et bien en dessous des Switch 1 qui ont suivi et dont le numéro de série commence par XK (autonomie comprise entre 4,5 et 9 heures) ou de la Switch OLED (autonomie comprise entre 4,5 et 9 heures). Les tests d'autonomie plus poussés nous en diront plus à ce sujet.

Le temps de recharge en mode veille est estimé à environ 3 heures par Nintendo, quel que soit le modèle de Switch.

Stockage : 8 fois plus de mémoire interne

Avec 256 Go d'espace de stockage, la Switch 2 est bien plus généreuse que la Switch (32 Go) ou que la Switch OLED (64 Go). Cette quantité devrait permettre d'installer plus de jeux directement sur la console, même si l'on peut aussi s'attendre à une hausse substantielle du poids des jeux en contrepartie. Nintendo précise également que le stockage de la Switch 2 est plus rapide, pouvant améliorer les performances en jeu et réduire les temps de chargement.

Les cartes de jeu (cartouches) sont au même format sur les deux générations. On les reconnaît par un contour noir sur Switch 1 et rouge sur Switch 2. Les débits de transfert sur les cartes de jeu Switch 2 sont par contre plus rapides. Pour étendre le stockage, il est toujours possible d'utiliser des cartes microSD. Attention, la Switch 2 ne supporte plus les standards microSDHC et microSDXC, seule la norme microSD Express (plus performante) est compatible.

GameChat : la grande nouveauté système

Au niveau des fonctionnalités, Nintendo a largement insisté sur GameChat. Et oui, c'est à ça que sert ce bouton C qui a tant fait parler de lui. Vous pouvez communiquer avec vos contacts via le microphone intégré à la console, qui filtre les bruits ambiants, et même suivre leur écran en temps réel. Cette fonctionnalité marche même lorsque les utilisateurs ne sont pas dans le même jeu. GameChat est disponible gratuitement jusqu'au 31 mars 2026. Il faudra être abonné Nintendo Switch Online une fois cette date passée pour en bénéficier.

Manettes, caméra : de nouveaux accessoires pour la Switch 2

Une manette Switch 2 Pro Controller accompagne la nouvelle console. Elle dispose de deux commandes personnalisables à l'arrière, GL et GR, bien pratiques pour certains types de jeu. On y retrouve par ailleurs le fameux bouton C aussi présent sur les Joy-Con. Pour le reste, elle est très similaire au premier Switch 2 Pro Controller. Esthétiquement, Nintendo a opté pour une finition matte noire, avec une partie supérieure (au niveau des gâchettes) qui passe au blanc. Une manette GameCube pour Switch 2 est aussi prévue.

Mais la grande attraction côté périphérique est la nouvelle caméra externe. Celle-ci permet de se filmer en train de jouer ou tout simplement de discuter en visio. Des fonctionnalités en jeu pourraient aussi en tirer partie. Il est aussi possible de brancher une autre caméra compatible en USB-C. Ensuite, c'est du classique avec un support de recharge Joy-Con 2, une dragonne Joy-Con 2, des volants Joy-Con 2, la possibilité d'investir dans une deuxième station d'accueil, un adaptateur secteur ou encore des pochettes de transport, comme pour la Switch 1.

Jeux : des exclusivités Switch 2 dès le lancement

Chez PlayStation et Xbox, il y a beaucoup de jeux cross-gen à l'arrivée d'une nouvelle génération. La Switch 2 va obtenir de grosses exclusivités rapidement, avec Mario Kart World, que nous avons déjà pris en main, disponible dès la sortie de la console, ou Donkey Kong Bananza, attendu quelques semaines plus tard. Les éditeurs tiers profitent aussi de la puissance de la Switch 2 pour y porter des jeux qui pouvaient difficilement être pris en charge pour la Switch : Elden Eing, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws, Street Fighter 6… Enfin, la majorité du catalogue Switch 1 est rétrocompatible avec la Switch 2.

Nintendo a annoncé un mystérieux jeu 007 pour la Switch 2, ainsi qu'un titre multijoueur exclusif développé par From Software dont la direction artistique rappelle fortement un certain Bloodborne. Enfin, des jeux GameCube vont garnir le catalogue du Nintendo Switch Online. Les premiers titres disponibles sont The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soulcalibur 2, F-Zero GX, Super Mario Sunshine, Mario Smash Football, Fire Emblem Path of Radiance, Chibi-Robo, Luigi Mansion, Pokémon XD : Le Souffle des ténèbres et Pokémon Colosseum.

Prix : la Switch 1 est bien moins chère

L'annonce du prix de la Switch 2 a été un choc : 469,99 euros pour la console seule et 509,99 euros en pack avec Mario Kart World. À un tel tarif, la Switch 2 ne peut plus vraiment être considérée comme une console familiale, surtout que les jeux voient aussi leur prix augmenter : jusqu'à 90 euros en version physique et jusqu'à 80 euros en dématérialisé. De plus, Nintendo limite les possibilités de prêter ou vendre en occasion ses jeux physiques, car certains d'entre eux seront vendus sans cartouche, avec un simple code de téléchargement à l'intérieur de la boîte. La Nintendo Switch 1 était vendue 329 euros à sa sortie, la Switch OLED 349 euros. Elles sont aujourd'hui accessibles à un tarif inférieur.