iPhone : préparez à voir beaucoup plus de pubs sur l’App Store, Apple ouvre les vannes

Apple vient d'annoncer l'arrivée de nouveaux encarts publicitaires au sein de l'App Store, officiellement pour offrir plus d'opportunités de promotions pour les annonceurs. Pour l'utilisateurs en revanche, cela signifie devoir redoubler de vigilance pour différencier les résultats de recherche des applications mises en avant par la pub.

S'il y a bien un point sur lequel les utilisateurs d'iPhone peuvent se vanter d'être mieux lotis que leurs rivaux de chez Android, c'est bien l'espace alloué à la publicité dans leurs boutiques d'applications. Alors que Google fait les yeux doux des annonceurs depuis longtemps, Apple n'a toujours laisés qu'un seul encart publicitaire dans son App Store. À l'heure actuelle, il n'existe qu'un seul moyen de faire la publicité pour son application sur la boutique.

Lorsque vous tapez une recherche, l'App Store affiche une application tout en haut des résultats, qui n'a potentiellement rien à voir avec votre recherche puisqu'il s'agit s'implement de l'éditeur ayant remporté les enchères pour le mot-clé que vous venez de taper. Toujours est-il qu'une fois identifié, il est relativement simple d'éviter cet encart publicitaire, puisqu'il est toujours au même endroit. Profitez-en, car cela ne va pas durer.

Apple va ajouter plus de pub à son App Store

Dans un communiqué de press publié aujourd'hui, Apple annonce en effet que de nouveaux encarts publicitaires vont bientôt faire leur apparition sur l'App Store. Ces derniers se trouveront toujours dans les recherches effectuées par les utilisateurs et conserveront le même fonctionnement d'enchères. En revanche, ils se trouveront plus bas dans les résultats, les rendant de fait plus difficile à détecter pour un oeil non habitué.

En revanche, ces nouveaux emplacements resteront toujours les mêmes, si bien qu'il sera possible de les anticiper après un certain temps. Néanmoins, il s'agit d'un cadenas de déverouillé dans une politique longtemps restée à elle-même. Désormais, rien ne dit qu'Apple n'ouvrira pas un peu plus les vannes à l'avenir, en rendant aléatoire l'emplacement des publicités, voire de les intégrer à d'autres pages de l'App Store.