Les Joy-Con de la Switch 2 auront bien une fonctionnalité inédite, cette image le prouve

À quelques heures de la présentation officielle de la Switch 2, Nintendo confirme sans le dire que les Joy-Con de la console possèderont une fonctionnalité que ceux de la Switch première du nom n'ont pas.

L'horloge tourne, mais sûrement pas assez vite pour les fans de Nintendo. Au moment de publier cet article, il ne reste que quelques heures avant la conférence dédiée à la Switch 2, la console tant attendue. Si nous n'aurons aucune surprise concernant le design de la machine, déjà dévoilé, il reste pas mal de points encore mystérieux et non des moindres : jeux au lancement, prix et date de sortie notamment.

En attendant de suivre la présentation de la Switch 2 en direct avec nous, vous pouvez profiter de quelques courts teasers sur l'application mobile Nintendo Today. Ce n'est pas inintéressant dans la mesure où l'on peut y voir par exemple le fameux bouton C de la console, à la fonction encore inconnue. Les différents modes d'utilisation de la console sont également illustrés, avec une confirmation de ce que l'on supposait à propos des Joy-Con.

Les Joy-Con de la Switch 2 pourront s'utiliser d'une manière unique à la console

Sur la capture d'écran ci-dessous, à droite, vous pouvez voir un Joy-Con posé à l'horizontal. Comme vu dans le premier aperçu de la Switch 2, il pourra donc servir de souris. Ici, la manette est placée devant la console dans son mode “table”. Il est trop tôt pour en conclure que le passage du Joy-Con en souris lui sera réservé, ou s'il sera possible de l'utiliser ainsi même quand la Switch 2 sera sur son dock.

La question qui se pose maintenant est : pourquoi vouloir faire de la manette une souris ? On pense déjà à tous les jeux disponibles sur la Switch qui profiteraient clairement d'un tel usage, par exemple les jeux de tir à la première personne. Mais on peut aussi imaginer des titres dédiés. Pourquoi pas un retour surprise de Mario Paint ? Pour les plus jeunes, il s'agit d'un jeu de création (dessin, musique, animation) sorti en 1992 sur Super Nintendo, livré avec une souris et un tapis en plastique.