On a essayé Mario Kart World, on s’est fait laminer, mais on a aimé ça. Nos impressions sur le futur hit de la Nintendo Switch 2

Mario Kart World est le gros jeu de lancement de la Nintendo Switch 2. Nous avons pu y jouer longuement. Si le cœur de gameplay reste le même, la formule est fondamentalement bousculée par l’apparition d’un monde ouvert. Nos premières impressions.

La Switch 2 arrive le 5 juin prochain. Pour accompagner le lancement de sa machine, Nintendo mise sur une valeur sûre avec Mario Kart World. Un nouveau volet auquel nous avons pu jouer en avant-première.

Mario Kart, c’est le jeu convivial par excellence. Celui qu’on sort lors des soirées entre amis ou lors des pauses midi en entreprise, celui auquel tout le monde a déjà joué au moins une fois dans sa vie. Avec World, la saga veut rester ce titre fédérateur, mais ajoute un petit twist à sa formule : l’open world.

Comme à la maison

Nous avons ainsi pu jouer à Mario Kart World sur trois modes de jeu : Grand Prix, Survie et Mode libre. Niveau gameplay, nous avons instantanément retrouvé nos réflexes une fois la manette en main. C’est le Mario Kart fun, accessible, mais technique de la version 8. Il y a évidemment des nouveautés, comme la possibilité de « rider » sur les rails et les rambardes, ou encore de nouveaux objets qui permettent par exemple de changer de tenue. C’est très sympa et cela rajoute des stratégies supplémentaires lors des courses, mais ce n’est pas réellement ça qui bouscule la formule.

La grosse nouveauté, c’est le monde ouvert. Fini les courses fermées, puisqu’ici, nous sommes lâchés dans un royaume champignon aussi varié que gigantesque. Il est évidemment possible de naviguer en mode libre dans cet univers afin de mémoriser les tronçons importants, ou alors d’explorer (seul ou avec des amis) pour trouver des bonus. On aime la construction de ce monde, avec la possibilité de quitter la route pour aller conduire dans les champs ou dans le désert, là où se terrent les trésors. De plus, il se montre très varié. On passe d'une ville côtière au château de Bowser en passant par un désert en quelques minutes. Un côté Forza Horizon et qui rajoute de l’intérêt au jeu solo.

Evidemment, cet open-world rabat les cartes en ce qui concerne les autres modes de jeu. Lors de notre essai du mode Grand Prix, nous avons parcouru des circuits reliés par des tronçons. Concrètement, on nous a fait aller d’un endroit à l’autre de la carte et chaque course était une partie de cette aventure, ce qui nous a donné une réellement sensation de voyage. On aime !

Autre élément qui change fondamentalement la structure des courses : 24 joueurs s’affrontent désormais. Un nombre important qui transforme chaque compétition en foire d’empoigne, mais qui épouse parfaitement la philosophie open world : les routes arpentées en grand prix sont plus larges et remplies de ramifications.

Nous avons testé le mode Survie avec vingt-trois autres joueurs, tous humains. Le principe est simple : le tracé va d’un bout à l’autre de la map, sans pause, mais est divisé en section. A chaque fin de section, quatre joueurs sont éliminés. Une course à l’australienne prenante qui ajoute de l’enjeu au moindre tournant. C’est vraiment ce mode qui nous a le plus séduit lors de notre session. Cependant, il faut vous l’avouer : nous nous sommes fait laminer à chaque fois, les autres concurrents étant sans pitié, et surtout bien meilleurs.

Bref, nous avons été exaltés par notre session de Mario Kart World. Il apporte un nouveau souffle à une série fun, mais qui commençait à tourner en rond. Un jeu qu’on sortira pour jouer entre amis, mais pas seulement, étant donné que l’aspect solo est poussé avec le monde ouvert.

La sortie est prévue en même temps que la Switch 2, le 5 juin prochain. Le prix affiché est de 80 euros pour la version numérique et de 90 euros pour la version physique. C’est cher, presque indécent, et c’est sans aucun doute le plus grand handicap de ce Mario Kart World.