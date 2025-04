La Nintendo Switch a enfin été annoncée en bonne et due forme. L'éditeur et fabricant a partagé de nombreuses caractéristiques techniques de la console, qui va bénéficier de plus de stockage et de cartes de jeu plus performantes. Mais vos anciennes cartes microSD seront-elles compatibles avec l'appareil ?

C'est le grand jour ! Nintendo a enfin présenté la Switch 2, dévoilant ses caractéristiques techniques ainsi que les premiers jeux qui seront disponibles. Cette nouvelle génération apporte quelques nouveautés relatives au stockage de la console hybride. D'abord, la Switch 2 embarque 256 Go de mémoire interne, soit huit fois plus que les 32 Go de la Switch originale. Il faut s'attendre à ce que des titres particulièrement lourds soient proposés sur l'appareil.

Nintendo fait savoir que les cartes de jeu font la même taille que celles de la première Switch. Elles sont par contre reconnaissables par leur contour rouge (contre noir pour la Switch 1) et le logo de la Switch 2. Elles sont aussi plus performantes, avec des débits de transfert plus rapides que sur les anciennes cartes de jeu. L'éditeur précise que certains jeux Switch 1 sont rétrocompatibles Switch 2, sans fournir de liste précise des titres concernés pour l'instant.

Un stockage plus rapide pour la Switch 2

Il y a aussi du changement pour l'extension de stockage. Vous ne pourrez peut-être plus utiliser vos vieilles cartes microSD sur la Switch 2, puisque celle-ci ne supporte que la technologie microSD Express, qui offre de meilleures performances que les cartes mcroSD traditionnelles. Il faudra donc investir dans un nouvel accessoire de stockage externe si vous n'êtes pas équipé d'une carte microSD Express.

Big N fait savoir qu'il mettre à disposition des joueurs un système de transfert des données d'une console à l'autre. Vous pourrez ainsi récupérer facilement vos jeux, paramètres et sauvegardes sur votre nouvelle Switch 2, sans avoir à configurer la console de zéro.

La date de sortie de la Switch 2 est prévue pour le 5 juin 2025. Mario Kart World fera partie du lineup de lancement, qui va proposer un monde ouvert à la Forza Horizon en plus des circuits traditionnels.