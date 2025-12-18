Apple transforme vos photos en scènes 3D immersives, l’effet est spectaculaire

Apple a développé un logiciel appelé Shaft. Celui-ci permet de générer une scène 3D immersive à partir d’une simple photographie. Et le procédé ne prend que quelques secondes. L’effet est spectaculaire. Encore faut-il être équipé pour en profiter. On vous explique.

Vous connaissez certainement les photos spatiales d’Apple. Non, il ne s’agit pas de clichés de la voie lactée, mais des photos « stéréoscopiques », avec du relief. L’effet ressemble un peu à celui de l’écran de la Nintendo 3DS. Apple a développé les photos spatiales pour le Vision Pro que nous avons testé il y a presque deux ans. Mais vous pouvez en profiter avec plusieurs plates-formes de la firme, dont les iPhone et les iPad : vous pouvez en produire grâce aux capteurs photo alignés des iPhone 16/17, iPhone 15/16/17 Pro et Pro Max, ainsi que de certains iPad Pro.

Prendre des photos spatiales, c’est sympa pour se créer de nouveaux souvenirs en 3D. Mais qu’en est-il des anciens souvenirs ? Depuis iOS 26, les iPhone sont capables de transformer une photo standard en photo spatiale. Et l’effet est plutôt convaincant. Le logiciel utilise l’intelligence artificielle pour analyser la scène et créer un effet de profondeur. Bougez votre iPhone et vous aurez l’impression que la scène évolue sous vos yeux. Mais Apple a encore mieux dans sa besace : la scène 3D immersive.

Quand vos photos deviennent des scènes 3D immersives

La scène immersive 3D, c’est presque la prochaine étape de la photographie. Imaginez que vous puissiez naviguer dans votre photo, avancer vers un détail et observer le décor sous un autre angle. Un peu comme dans les films de science fiction quand le héros observe une scène de crime, ou comme la série Notre Histoire de France sur France 2 où Tomer Sisley et Sonia Rolland entre dans la scène historique pour s’y balader. C’est ce que propose Apple.

Apple's SHARP model generates photorealistic 3D Gaussian reps from a single img in secs. GitHub: https://t.co/wU6yTWRdCl Paper: https://t.co/xUtr40pEJ9 SHARP enables photorealistic NVS from one photo by regressing 3D Gaussian params via single NN fwd pass (<1s on std GPU).… pic.twitter.com/Wo6EyZIPvL — QuestGlitch (@AIRevSpot) December 17, 2025

Le projet s’appelle Sharp. Il est actuellement disponible sur Github pour ceux qui souhaitent essayer. Et il permet de créer à partir d’une simple photo une scène 3D en quelques instants dans laquelle vous allez pouvoir « entrer ». Bien sûr, il y a des limites : vous ne pouvez avance de quelques mètres tout au plus avant de sortir du cliché. La vidéo ci-dessus a été créée par un utilisateur de X qui a utilisé un Sharp à partir du Vision Pro.

Sharp est la nouvelle IA surprise d'Apple

Bien sûr, Apple utilise ici une intelligence artificielle qui analyse l’image pour lui apporter un relief et, surtout, une notion de distance et de proportion. Pour entrainer Sharp, la firme explique avoir utilisé 8 millions de photos produites en interne et 2,6 millions de photos sous licence. Aucune photo personnelle stockée sur iCloud ne devrait donc avoir été exploitée sans consentement. Sharp est encore à l’état de projet : aucune perspective quant à son intégration native dans iOS, visionOS ou macOS. Mais cet outil a clairement du potentiel… même s’il semble être fortement lié à celui du Vision Pro et des casques de réalité mixte.