Votre Pixel 10 est à la traîne ? Google dégaine enfin la mise à jour tant attendue pour booster sa puissance

Depuis sa sortie, le Pixel 10 souffre de problèmes de performances graphiques. En cause ? Un pilote obsolète, qu’il suffirait simplement de mettre à jour… Il semble que la Bêta 1 d’Android 16 QPR3 apporte enfin cette mise à niveau tant attendue.

Peu après sa sortie, le Google Pixel 10 s’est retrouvé sous le feu des projecteurs et pas nécessairement pour les bonnes raisons. Les utilisateurs déploraient des problèmes de performances graphiques. Tous les regards se sont alors tournés vers le GPU de la puce maison Tensor G5 de Google : le PowerVR DXT-48-1536 d’Imagination Technologies.

En réalité, ce n’est pas le composant en lui-même qui est coupable, mais bien le pilote utilisé par Google, qui était obsolète (24.3). Alors qu’Imagination Technologies avait sorti la version 25.1 en août, Google n’a vraisemblablement pas jugé bon de livrer les Pixel 10 avec un pilote graphique à jour. Bonne nouvelle, s’il en est une, la solution pour résoudre ces problèmes de puissance était simple : déployer sa dernière version. Après près de trois mois, Google semble enfin s’être décidé à le faire avec la première bêta d’Android 16 QPR3.

Android 16 : Google déploie enfin la mise à jour tant attendue pour booster la puissance des Pixel 10

Google l’avait assuré en octobre : il prévoyait « d’autres mises à jour des pilotes GPU pour les prochaines versions ». Ce temps semble enfin venu avec la Bêta 1 d’Android 16 QPR3 : le GPU est passé de la version 1.602.400 à 1.634.2906. Cette mise à jour s’aligne enfin sur la version 25.1 du pilote – celle publiée en août par Imagination Technologies qui apportait, entre autres, la compatibilité avec Android 16 et la prise en charge de Vulkan 1.4.

C’est un utilisateur Discord, A_Button117, qui a repéré la mise à jour grâce à l’application Hardware CapsViewer for Vulkan qui permet aux utilisateurs avancés de vérifier les capacités graphiques d’un appareil. Les captures d’écran qu’il a partagées – et qui ont été relayées par nos confrères d’Android Authority – le confirment : le champ driverInfo indique maintenant la version 25.1, tandis que celui nommé conformanceVersion signale 1.4.1.0 (pour Vulkan 1.4).

Cette annonce est donc une bonne nouvelle sur le papier : une mise à jour de pilote peut améliorer la fluidité, la stabilité et la compatibilité avec certains jeux – la mise à jour 5.0 de Genshin Impact avait, par exemple, mis à genoux certains Pixel 10. Pour autant, on ignore encore si cette mise à jour va réellement améliorer les performances en usage quotidien et se traduire par des gains immédiats : elle pourrait simplement permettre d’éviter les bugs et préparer les futures versions de l’OS. Google n’a pas donné plus d’informations à ce propos.

On peut toutefois espérer que cette mise à jour du pilote GPU finira par être déployée pour le grand public, comme c’est bien souvent le cas pour les changements introduits dans les versions QPR une fois la phase bêta terminée.