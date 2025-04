La Switch 2 est vendue à un prix stratosphérique, est-ce encore une console familiale ?

Avec la Switch 2, Nintendo a franchi un cap : la console est commercialisée près de 470 euros, un prix que la firme nipponne n'avait jamais atteint jusqu'à présent. Cette augmentation est-elle justifiée ou Nintendo surfe-t-elle sur sa popularité pour désormais s'attaquer au marché premium des consoles ?

Ça y est, on y est ! La Switch 2 vient enfin d'être dévoilée par Nintendo ! Et si les joueurs de tout horizon s'impatientaient quant aux jeux et aux nouveautés techniques de la console, il attendaient aussi de voir à quel prix la nouvelle console hybride allait être proposée. Et le couperet est tombé…

Ainsi, la console s'affiche au prix conseillé de 469,99 €. Si vous souhaitez profiter du pack incluant Mario Kart World, il faudra débourser 509,99 €. Et encore, il s'agit de l'édition dématérialisée du jeu, qui coûtera 90 € dans sa version physique.

Et les autres consoles, combien valent-elles ?

Pour rappel, voici les tarifs des différents modèles de Switch à leur sortie :

la Nintendo Switch , première du nom et sortie en 2017, était initialement vendue 329 € ;

, première du nom et sortie en 2017, était initialement vendue ; commercialisée en 2019, la Switch Lite (qui se positionne uniquement comme une console portable, et non comme une console de salon) valait quant à elle 199 € ;

(qui se positionne uniquement comme une console portable, et non comme une console de salon) valait quant à elle ; enfin, la Switch OLED s'affichait au prix de 349 € au moment de sa sortie en 2021.

La Switch 2 est donc le modèle de Switch initialement vendu le plus cher à sa sortie, voire la console la plus onéreuse de toute l'histoire de Nintendo même en prenant en compte l'inflation.

Switch 1 versus Switch 2 : une véritable avancée technique

La Switch 2 vient donc clairement titiller le marché des consoles de salon et s'éloigne de plus en plus de celui des appareils portables. À titre de comparaison, la PS5 vaut 549 €, tandis que la PS5 Digital Edition se négocie officiellement à 449 €. Quant à la Xbox Series X, elle est vendue 499 euros, alors que la Serie S ne vaut… que 299 euros.

Si Nintendo a ainsi augmenté ses prétentions tarifaires par rapport à la première Nintendo, il doit y avoir une bonne raison. Arrêtons-nous un instant sur les capacités techniques de la console. La console hybride profite d'un écran LCD de 7,9″ capable d'afficher une image en 1920 x 1080, en HDR10 et à 120 fps. Une fois la console dockée et donc connectée à un téléviseur, la Switch 2 bénéficie d'un affichage en 4K. Dans ce cas, la définition atteint du 3840 x 2160 à 60 fps. Là encore, la console prend en charge la technologie HDR10. Côté stockage, la console embarque 256 Go d'espace. Enfin, concernant les CPU/GPU, nous n'avons pas encore tous les détails, mais nul doute qu'il faut s'attendre à une avancée technologique face à la 1re Switch sortie en 2017.

D'ailleurs, rappelons que la 1re Switch ne disposait que de 32 Go d'espace (et de 64 Go pour la version OLED). Côté affichage, son écran n'était que de 6,2″ en IPS et ne dépassait pas les 1280 x 720 pixels. Et une fois la console connectée à un téléviseur, elle n'offrait qu'une image en 1920 x 1080.

En clair, il y a tout de même un joli gap technologique entre les deux consoles, ce qui est assez logique puisque 8 années les séparent. Seul gros regret : l'écran de la Switch 2 se contente d'un affichage LCD, alors qu'on aurait pu s'attendre à de l'OLED comme… La Switch OLED !

Alors, le prix de 469,99 € est-il vraiment justifié ?

N'y allons pas par quatre chemins, la Switch 2 se positionne désormais comme une console premium. Là où la 1re Switch et même la Switch OLED avaient de quoi séduire de nombreux parents en quête d'une console abordable pour leurs enfants (et même pour toute la famille), la Switch 2 s'annonce désormais comme un produit beaucoup moins accessible. Sans compter que le prix des jeux a lui aussi été revu à la hausse, puisqu'il faudra désormais compter entre 80 et 90 euros pour un jeu sur cartouche.

Alors comment la Switch 2 va-t-elle pouvoir lutter face aux consoles de salon, plus puissantes et moins chères ? Rappelons à la décharge de la Switch 2 qu'il s'agit d'une console hybride. Par conséquent, vous pouvez non seulement l'utiliser en guise de console de salon, mais aussi la transporter partout avec vous. Car c'est là la grande force de la Switch 2 face à la concurrence Microsoft/Sony. La Switch 2 est aussi une console portable. En outre, même si son catalogue n'offre que quelques exclusivités (comme Mario Kart World ou The DuskBloods), elles pourraient permettre à la console de tirer son épingle du jeu.

Mais émettons quelques réserves. Ces quelques arguments suffiront-ils à convaincre petits et grands, fans ou non de la marque ? Rien n'est moins sûr pour le moment. En attestent les premières réactions concernant le prix élevé de la Switch 2, qui n'ont pas tardé à faire réagir la twittosphère :