Le mode Bureau d’Android 16 s’améliore encore : Google prépare discrètement son futur PC sous Android

Google poursuit ses efforts pour améliorer le mode Bureau introduit avec Android 16 – cette fonctionnalité servant probablement de laboratoire pour son futur OS pour PC basé sur Android : Aluminium OS. Après avoir autorisé l’enregistrement d’écran externe, la firme de Mountain View va encore plus loin avec la première bêta de la version QPR3.

Avec Android 16 QPR1, Google a introduit une fonction secrète : le mode Bureau. Il permet de brancher son smartphone Android à un écran externe et de bénéficier d’une interface pensée pour les écrans de grande taille, comme celui d’un PC – à l’image de ce que Samsung propose depuis quelques années avec DeX.

Parmi les options qui ont accompagné le mode Bureau avec la version initiale d’Android 16 se trouvent la possibilité d’utiliser la même souris pour passer d’un écran à l’autre sans interruption, mais également celle de sélectionner un moniteur externe pour enregistrer son activité grâce à la mise à jour de la boîte de dialogue de l’enregistreur d’écran. Avec la première bêta d’Android 16 QPR3, Google poursuit l’amélioration de la gestion des écrans externes grâce à une nouvelle fonctionnalité bienvenue.

Le mode Bureau de la Bêta 1 d’Android 16 QPR3 permet désormais de diffuser le contenu d’un écran externe

La firme de Mountain View vient de lever une restriction liée aux écrans externes avec la nouvelle mise à jour bêta d’Android 16 QPR3. Comme le rappellent nos confrères d'Android Authority, jusque-là, le système d’exploitation de Google ne permettait pas de choisir un écran externe pour diffuser le contenu de son écran vers un appareil compatible.

Ce temps est désormais révolu : les utilisateurs ont maintenant la possibilité de sélectionner leur écran externe dans la boîte de dialogue « Cast your screen ? » (que l’on peut traduire par « Diffuser votre écran » dans la langue de Molière) pour en transmettre le contenu à d’autres appareils.

Cette amélioration n’est pas anodine : elle s’inscrit très probablement dans les efforts réalisés par le géant de la tech pour apporter Android sur PC. Ce n’est plus une surprise : Google prépare activement un successeur à ChromeOS dopé à l’IA. C’est par ailleurs une offre d’emploi indiscrète qui a trahi le nom de ce futur système d’exploitation Android pour bureau : Aluminium OS.

Le mode Bureau d’Android 16 fait donc probablement office de laboratoire pour la firme de Mountain View. Et si cette fonctionnalité semble avoir encore besoin de pas mal d’améliorations avant de voir son utilisation généralisée, ce type d’ajustement est toujours un pas supplémentaire vers cet objectif.

Ce ne sont pas les seules nouveautés apportées par Android 16 QPR3 : la mise à jour réinvente la lampe torche et la navigation à trois boutons, mais elle introduit également une fonction de localisation cruciale pour la confidentialité.