La Switch 2 est officielle ! Après des années d’attente, Nintendo a mis les petits plats dans les grands

Nintendo vient de profiter d'un événement retransmis en streaming pour dévoiler la très attendue Nintendo Switch 2. Au programme, une console plus performante avec un écran plus grand et lumineux, et un nouveau bouton pour chatter avec d'autres joueurs. Le tout assorti d'un tarif nettement plus élevé.

C'est désormais officiel : Nintendo vient de dévoiler sa console portable Switch 2. Une formule qui reprend les fondamentaux de la génération précédente, tout en introduisant des améliorations à tous les étages. La finesse de l'appareil reste identique à la génération précédente. Mais l'appareil propose un écran nettement plus grand, de 7,9″ doté d'une meilleure définition et du taux de rafraichissement à 120 images par seconde.

La console elle-même bénéficie aussi d'un nouveau stand intégré plus solide, et pouvant se verrouiller plus librement dans des angles différents. L'appareil propose également un nouveau microphone, utile pour les fonctionnalités de chat dont nous allons vous parler plus bas. Mais aussi un 2e port USB sur la partie supérieure. De quoi rendre l'expérience utilisateur plus ergonomique, surtout lorsque la console elle-même sert d'écran pour vos parties de jeux vidéo.

Nintendo fait passer sa console portable à la vitesse supérieure

Pour le reste, la capacité de stockage de base passe à 256 Go, avec toujours la possibilité d'installer des cartes microSD. Le dock est également repensé, permettant à votre TV de profiter d'une meilleure définition 4K jusqu'à 120 images par seconde. Il y a également un ventilateur intégré permettant à l'appareil de rester suffisamment froid pour éviter les problèmes de surchauffe.

L'une des nouveautés les plus intéressantes concerne les Joy-Con. Ces derniers sont incompatibles avec la génération précédente, et pour cause. Ils passent d'un système d'attache mécanique avec des rails, à une nouvelle méthode basée sur des aimants puissants. Les gâchettes sont plus larges de même que les joysticks.

Ils permettent tous les deux d'être utilisé comme des souris optiques en les posant sur la tranche. Et surtout, ils embarquent un nouveau bouton C qui donne accès à des fonctionnalités de chat, que la firme baptise GameChat. Celle-ci nécessite un abonnement Switch Online avec une offre de lancement disponible jusqu'au 31/03/2026.

Elle permet de chatter avec d'autres joueurs lors de parties en ligne, en utilisant le microphone intégré à la console. Micro pensé pour être utilisé même à distance, avec des algorithmes de suppression du bruit ambiant. En outre, il y a aussi un nouvel accessoire, la Caméra Nintendo Switch 2. Celle-ci ajoute la vidéo aux fonctionnalité de chat.

Elle se connecte en USB C via l'un des deux ports de la console. Qui peut donc être rechargée tout en utilisant l'accessoire. La console sera compatible avec un catalogue de jeux spécifique à la console, pour profiter de meilleurs graphismes et de toutes les nouveautés de l'appareil. Nintendo annonce également l'arrivée de mise à jour pour une sélection de jeux Nintendo Switch déjà sortis.

La console sera disponible dès le 5 juin 2025. En France, les précommandes commencent le 8 avril. Deux packs seront proposés au lancement, portant le prix de la Nintendo Switch 2 à 469,99 € pour la console seule, ou 509,99 € avec le jeu Mario Kart inclus directement dans la boîte.