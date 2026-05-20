Le Poco F8 Pro est presque à moitié prix : même processeur que le Galaxy S25 Ultra, pour moins de 380 €

Le Poco F8 Pro, un smartphone haut de gamme proposé au prix d’un milieu de gamme, voit son prix fondre de 42%. Le smartphone passe à moins de 380 €. Pour un smartphone équipé d’un Snapdragon 8 Elite, c’est un rapport qualité-prix percutant.

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Le Poco F8 Pro dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est affiché à 422,16 € sachant que son prix conseillé est de 653 €. La réduction de base est déjà considérable, mais le code promo PHDFR45 fait baisser le prix de 45 € supplémentaires, ce qui amène la facture finale à 377,16 €. La remise totale s'élève ainsi à près de 276 €, soit 42 % de moins.

Le smartphone est expédié depuis l’entrepôt français d’AliExpress. Comptez 2 à 6 jours pour le délai de livraison, et celle-ci est gratuite.

A 377 €, le Poco F8 Pro coûte moins cher que de nombreux milieu de gamme, notamment le Galaxy A57 et le Pixel 10a, hors promo. Il embarque pourtant le Snapdragon 8 Elite, la même puce que les Galaxy S25 Ultra et les Xiaomi 15 Pro, proposés à plus de 1 000 € à leur sortie.

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Un flagship killer qui tient ses promesses

Le Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm est un processeur haut de gamme signé Qualcomm. Associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, il offre des performances solides dans tous les cas d’usage : du multitâche intensif aux jeux 3D. Poco a par ailleurs soigné le refroidissement avec son système IceLoop triple couche, pour que la puce maintienne ses performances sous une forte charge prolongée.

Le smartphone dispose d’un écran AMOLED de 6,59 pouces en définition de 2 510 × 1 156 px. C’est un écran lumineux, compatible avec le Dolby Vision. Grâce à sa protection Gorilla Glass 7i, il offre une bonne résistance aux rayures et aux chutes. La certification IP68 protège l'ensemble du châssis contre les immersions jusqu'à 1,5 mètre.

La partie photo se compose de trois capteurs : un module principal de 50 MP, un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2,5x et un ultra grand-angle de 8 MP. Une configuration polyvalente qui couvre l’essentiel des usages du quotidien.

Enfin, la grosse batterie de 6 210 mAh du Poco F8 Pro se recharge de 0 à 100 % en une quarantaine de minutes grâce à la charge filaire de 100 W. La charge sans fil est absente, seul compromis notable d'un smartphone qui coche par ailleurs la quasi-totalité des cases du haut de gamme.