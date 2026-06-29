Supergirl en chute libre : le film de James Gunn est un énorme flop au box office

Pour son premier week-end d'exploitation, le film Supergirl est très loin de décoller. Les chiffres sont assez catastrophiques pour James Gunn, malgré le succès de son Superman en 2025.

Supergirl

James Gunn pensait s'envoler vers les sommets, mais c'est visiblement la dégringolade qui l'attend. Après le succès de son Superman en 2025, renouveau du héros au costume bleu et rouge, on s'attendait à ce que le spin-off Supergirl attire du monde. Le personnage de Kara Zor-El introduit l'an dernier aux côtés de son cousin Kalel est présenté de manière originale. Une jeune femme désœuvrée préférant se saouler dans les bars de lointaines planètes plutôt que de mettre à profit ses pouvoirs pour faire le bien.

Directement connecté au film Superman, Supergirl est également une pièce du puzzle que constitue le nouveau DCU. Le DC Cinematic Universe remis à zéro il y a quelques années après de nombreux échecs au box office. Malheureusement, force est de constater que l’héroïne est loin de mobiliser les foules. Les chiffres du premier week-end d'exploitation sont tombés et ils sont très loin d'être satisfaisant.

Supergirl est très loin de remplir les salles de cinémas

Aux États-Unis, Supergirl a généré 38 millions de dollars sur son week-end de lancement. Pour mettre ce montant en perspective : c'est moins que The Marvels (46,1 millions), lui aussi un flop, et à peine plus que Joker : Folie à Deux (37,6 millions), également un désastre aussi bien critique que commercial. Pas la peine de compter sur les recettes internationales pour rattraper le coup, elles atteignent un maigre 68 millions de dollars sur la même période.

Lire aussi – Supergirl : Kara Zor-El rencontre Superman et se bagarre dans ces deux extraits inédits

Si les producteurs en doutaient, ils en ont maintenant la confirmation : montrer un super-héros au cinéma ne garantit pas le succès. Mis à part les Avengers, qui ont de très fortes chances de cartonner quoi qu'il arrive. Mais contrairement à Marvel, DC a encore tout à prouver ou presque. La qualité doit donc être au rendez-vous et les critiques de Supergirl sont quasi-unanimes. Au mieux le film est sympathique, sans plus. Reste à voir si le public français sera d'un autre avis. Supergirl sort chez nous le 1er juillet 2026.

Source : Deadline


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