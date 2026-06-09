Supergirl : Kara Zor-El rencontre Superman et se bagarre dans ces deux extraits inédits

La rencontre avec Superman puis une bonne vielle bagarre dans un bar. Warner nous offre deux extraits du film Supergirl avant sa sortie en salle histoire de nous mettre l'eau à la bouche.

Warner prend un pari. Celui de surfer sur le succès du Superman de James Gunn sorti en 2025 avec un spin-off centré sur la cousine du héros au costume bleu et rouge : Kara Zor-El, alias Supergirl. Maintenant que David Corenswet a réussi à reprendre le flambeau transmis par Henry Cavill, l'idée est d'étendre l'univers DC en introduisant les personnages que l'on est amené à retrouver dans d'autres films.

Supergirl a déjà fait une apparition remarqué dans Superman. Une jeune femme désabusée portée sur la boisson, préférant écumer les bars de l'espace plutôt qu'aider son prochain comme son cousin. On le voit dans la première bande-annonce de Supergirl : c'est de ce postulat que part le long-métrage qui lui est consacré. Évidemment, il se passera quelque chose qui poussera le personnage a embrasser sa carrière de super-héroïne. En attendant, nous en apprenons plus avec deux extraits.

Regardez ces deux extraits du film Supergirl avant sa sortie

Le premier nous plonge dans le passé puisqu'il s'agit de l'arrivée de Kara sur Terre, avec son super-chien Krypto encore tout jeune. Sa capsule atterrit près de la forteresse de solitude, où elle est accueillie par Superman en costume. Une entrée en matière amusante dans la mesure où aucun ne parle la langue de l'autre. C'est également l'occasion de répondre à la question : Superman se balade-t-il vraiment avec son slip par-dessus son pantalon ? Nous vous laissons le plaisir de la découverte :

Deuxième extrait, dans le présent, une scène de bagarre dans un bar. Spatial en l’occurrence, puisque rempli d'extraterrestres. Kara décide de régler un petit différent par un bras de fer et, sans surprise, fait valser son adversaire. Un autre alien imposant vient prendre la place du vaincu, Kara lui brise le bras et tout le monde sort son arme pour la pointer sur elle. S'en suit une scène de “combat” plus où moins hors champ, la caméra étant fixée sur Ruthye Mary Knoll, jeune fille à l'origine de la mission principale du film. Supergirl sort le 1er juillet 2026.