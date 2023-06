Superbe offre : le PC portable Lenovo Ideapad 3 passe à moins de 500€ !

Amazon propose en ce moment une réduction de 41% sur le PC portable Lenovo IdeaPad 3 17ITL6. Vous pouvez ainsi acheter ce PC portable de 17 pouces avec des caractéristiques intéressantes à moins de 500 euros. Une offre à ne pas manquer !

Si vous cherchez un PC portable abordable sans toutefois faire de concession sur les capacités et les finitions, alors ce PC portable Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 est une très belle opportunité. Normalement en vente à 849,99 euros, il est en ce moment en promotion sur le site d’Amazon. Vous pouvez ainsi bénéficier d’une baisse de prix conséquente de 41% qui fait passer ce modèle sous la barre des 500 euros, soit 499,01 euros.

Le PC portable est vendu et expédié par Amazon. Vous pouvez donc l’acheter les yeux fermés, sans avoir à vous méfier d’un potentiel vendeur douteux du Marketplace.

UN PC PORTABLE POLYVALENT À PETIT PRIX

L'Ideapad 3 de Lenovo est un PC portable qui offre des caractéristiques adaptées à un usage multimédia et bureautique. Il est particulièrement intéressant pour un étudiant ou pour faire de télétravail.

Son écran de 17,3 pouces profite d’une résolution HD de 1600 x 900 pixels avec des bords fins et une finition mate. Vous pourrez ainsi apprécier vos films sur grand écran ou travailler de façon plus agréable. Pour le son, la technologie Dolby Audio vous permet d’écouter la musique dans les meilleures conditions.

Côté performances, le processeur Intel Core i5-1135G7 de 11ème génération cadencé à 2,40 GHz (jusqu'à 4,20 GHz en mode burst) est épaulé par 8 Go de RAM DDR4 et un disque dur SSD de 512 Go.

Point important pour un ordinateur portable, la connectivité de ce modèle s’avère sans défaut avec l’intégration du WiFi 6 AX et du Bluetooth 5.2. On retrouve aussi un port HDMI, des ports USB (2 x Type-A et 1 x Type-C), un lecteur de carte SD et une rise casque-micro.