Ce PC portable gamer HP Victus avec RTX 4060 est sous la barre des 1000 €

Le nouveau PC portable gamer HP Victus de 16 pouces est équipé d'une RTX 4060 et d'un processeur Intel Core i5 de 13e génération. Il fait l'objet d'une réduction de 300 € sur Cdiscount en ce moment. Au lieu de 1299 €, il est à 999 €, ce qui correspond à une remise d'un peu moins de 25%.

Si vous recherchez un PC portable gamer capable de faire tourner n'importe quel jeu en Full HD dans d'excellentes conditions, le HP Victus 16 de référence r0024nf en en promo sur Cdiscount. Vendu habituellement à 1299,99 €, il est à 999,99 €. C'est un tarif très intéressant pour cette configuration performante, avec les composants les plus récents de Nivdia et d'Intel. Le produit fait ainsi l'objet d'une réduction de 23% avec une économie de 300 € à réaliser dans ce deal.

Un PC portable gamer performant avec ou sans Ray Tracing

Le HP Victus 16 est taillé pour jouer de manière confortable jusqu'en 1440p. Mais son écran de 16,1 pouces aux bords fins est de définition Full HD, ce qui rendra l'expérience encore plus fluide avec ou sans ray tracing. Le taux de rafraichissement de la dalle est de 144 Hz et celle-ci dispose d'un filtre antireflet.

Ce PC portable gamer s'appuie sur un duo GeForce RTX 4060 + CPU Intel Core i5 13500H, le tout épaulé par 16 Go de mémoire RAM DDR5 (5 200 MHz) et un stockage SSD NVMe de 512 Go. Le laptop gaming est parfait pour ceux qui cherchent un modèle sobre et taillé aussi bien pour le jeu que pour de la bureautique et le divertissement. Notamment grâce à son design classique qui ne ressemble pas aux modèles gaming typiques.