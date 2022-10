Galaxy S22+ : super prix sur le modèle 256 Go du smartphone Samsung

Au cours d'une offre promotionnelle à durée limitée, Orange et Sosh proposent à leurs clients respectifs le Galaxy S22+ à moins de 660 euros. Le prix du smartphone Samsung est obtenu grâce à une remise immédiate, une offre de remboursement et un bonus de reprise.

Au même titre que le Samsung Galaxy S22 chez Orange et Sosh, le Galaxy S22+ de la marque coréenne fait l'objet d'une belle offre à saisir sur les sites des deux opérateurs.

Jusqu'au 19 octobre 2022 inclus, le modèle 256 Go du Samsung Galaxy S22+ proposé dans un coloris noir bénéficie en effet de 200 euros de remise immédiate. Avec cette remise, le prix du smartphone passe de 1109 euros à 909 euros.

De plus, le téléphone de la firme Samsung fait l'objet d'une offre de remboursement de 100 euros (voir conditions de l'ODR) et d'un bonus de reprise de 150 euros si un ancien téléphone est ramené en boutique Orange. Toutes les conditions du bonus de reprise sont à consulter ici. Au final, en cumulant la remise immédiate, l'offre de remboursement et le bonus de reprise, le smartphone est au prix de revient maximal de 659 euros.

Présenté en même temps que le S22 et le S22 Ultra, le S22+ de la gamme Galaxy embarque un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une définition FHD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. On retrouve aussi un processeur Exynos 2200, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 4 500 mAh avec charge rapide ainsi que le système Android 12 avec une surcouche One UI 4.1. Pour en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article consacré au test du Samsung Galaxy S22+.