Prime Day : voici les meilleurs smartphones en promo sur Amazon

Le Prime Day, c'est aussi l'occasion d'acheter un nouveau smartphone tout en profitant de réductions importantes. Dans cet article, vous trouverez les meilleures promotions chez Amazon sur des modèles couvrant toutes les gammes.

C'est parti pour le Prime Day Amazon de l'automne. À quelques semaines du Black Friday, le géant de e-commerce propose une deuxième vague de son événement qui se tient habituellement une fois dans l'année, pendant l'été. Et une nouvelle fois, nous voyons des promotions très intéressantes partout sur le site.

Si vous voulez en profitant pour vous offrir un nouveau smartphone, vous êtes ici au bon endroit. Nous avons rassemblé pour vous le top des bons plans Amazon sur les téléphones portables à l'occasion du Prime Day qui vient d'être lancé et qui se déroulera pendant deux jours, les 11 et 12 octobre 2022.

Prime Day : quelles sont les meilleures offres d'Amazon sur les smartphones ?

Voilà pour les offres les plus intéressantes que nous avons réussi à dénicher pour le moment. Bien sûr, cette page sera régulièrement mise à jour avec les dernières offres. Parmi les propositions les plus intéressantes, vous avez le Poco F4 et l'Oppo Find X3 Neo, des smartphones très performants proposés au prix d'un milieu de gamme, sous la barre des 400 €.

Le Google Pixel 6a, un milieu de gamme très intéressant est disponible en pack avec les écouteurs sans fil Pixel Buds A à 399 €. Rappelons que le smartphone seul coûte 459 € (prix conseillé) et que les écouteurs Buds A sont d'une valeur de 100 €. Vous profitez donc d'une réduction totale de 160 €.

Le Poco M4 Pro 5G à 179 € est aussi une belle offre pour ceux qui recherchent un smartphone performant à petit prix. Et enfin, le Galaxy Z Flip 3 à clapet (écran pliable) est à 710 € sachant que son prix conseillé est de 1059 €.

Comment profiter des offres Prime Day gratuitement ?

Le Prime Day est en principe un événement exclusif aux abonnés du service Prime. Mais comment profiter si vous n'êtes pas membre ? C'est facile… Amazon a laissé une faille béante qui permet à tout le monde de bénéficier des promotions du Prime Day.

Pour ce faire, vous n'avez qu'à vous inscrire au programme Prime pour profiter des 30 jours d'essai gratuits. Vous devenez systématiquement éligible aux bons plans Prime Day. Toutefois pour ne pas payer le prix du service après le mois d'essai, vous devez veiller à résilier l'abonnement à temps.