Xiaomi 11T : le smartphone 5G devient abordable grâce à ce bon plan

Si vous avez l'intention de vous procurer un smartphone 5G à moins de 300 euros, sachez que le Xiaomi 11T fait l'objet d'un deal intéressant à saisir sur la boutique en ligne Orange. Toutes les informations à connaître sont à lire ci-dessous.

De même que le Samsung Galaxy S22 et le Samsung Galaxy S22+, vous avez jusqu'au mercredi 19 octobre 2022 pour profiter d'une réduction intéressante sur l'achat d'un autre smartphone tournant sous le système d'exploitation mobile Android, sur la boutique en ligne Orange.

En effet, le Xiaomi 11T compatible 5G et disponible dans un coloris gris est vendu par le site de l'opérateur au prix de 299 euros au lieu de 549 euros. La réduction de 250 euros se fait de cette façon : une remise immédiate de 150 euros de la part d'Orange et une autre remise de 100 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange.

Dévoilé en même temps que le modèle Pro, le Xiaomi 11T est équipé d'un écran plat AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur MediaTek Dimensity 1200, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la recharge rapide à 120W et du système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche MIUI. La partie photo se compose notamment d'un capteur principal de 108 MP et d'une caméra frontale de 16 MP.