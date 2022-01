Mac mini avec M1 : l’ordinateur de bureau d’Apple est à un super prix pour les soldes d’hiver

Belle offre sur l'Apple Mac mini à l'occasion de la première journée des soldes d'hiver 2022. Le bon plan qui va suivre se passe du côté de Cdiscount qui le propose à moins de 670 euros avec un code promo.

Les soldes d'hiver 2022 ont démarré ce mercredi 12 janvier. Pendant quelques semaines, certains produits high-tech seront proposés à des prix intéressants. C'est notamment le cas de l'Apple Mac mini (2020) qui est disponible dnas sa version 256 Go. Cdiscount le met en vente à 669,99 euros au lieu de 719,99 euros. Pour obtenir le prix réduit, il suffit de saisir le code promo 50DES499 durant l'étape du panier. Et pour information, les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile.

Dévoilé au cours de l'automne 2020, le Mac mini est essentiellement équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et de la puce M1 conçue par Apple. Cette puce permet un gain de performances au processeur central, au processeur graphique et à l'apprentissage automatique. L'unité centrale de la firme de Cupertino dispose de 2 ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge du DisplayPort et du Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s), un port USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s), des sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA, 2 ports USB‑A (jusqu’à 5 Gbit/s), un un port HDMI 2.0, un port Gigabit Ethernet, et une prise casque 3,5 mm. La norme Wi‑Fi 6 et le Bluetooth 5.0 sont également de la partie.