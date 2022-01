Logitech MK235 : le combo clavier souris est à petit prix sur Amazon

Si vous êtes à la recherche d'un combo clavier souris et que votre budget est vraiment limité, le bon plan Amazon qui suit est fait pour vous. Le combo Logitech MK235 est vendu à 17,49 € au lieu de 29,99 € en moyenne, soit une réduction de 42%.

Pour une durée indéterminée, Amazon France propose un bon plan informatique pour s'équiper du combo clavier + Souris Logitech MK235 au meilleur prix du marché. Grâce à une réduction de 42%, son prix chute de 29,99 € à seulement 17,49 €. Comme souvent, il ne faut pas trop tarder si vous souhaitez en profiter puisque les pièces en stock risquent de s'écouler à la vitesse de l'éclair.

Concernant ce combo Logitech MK235, il est composé d'un clavier et d'une souris sans fil, qui se connectent grâce à l'adaptateur USB fourni. Le constructeur assure que le clavier offre une autonomie longue durée de trois ans et un an dans le cas de la souris. La connexion avec cotre ordinateur est assurée par le mini récepteur USB Unifing qui s'avère être des plus fiables et qui vous permettra de travailler sans problème.

Enfin, ce combo clavier souris MK235 de Logitech est étanche. Il résiste par conséquent aux éclaboussures, ce qui est plutôt pratique notamment si vous êtes amené à manger et boire en travaillant. Pour terminer, il dispose d'une portée maximale de 10 mètres.