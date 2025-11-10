Super Mario Galaxy, le film : c’est confirmé, ce personnage culte rejoint le casting et se dévoile dans un premier aperçu surprenant

Nintendo et Illumination ont récemment dévoilé la bande-annonce de Super Mario Galaxy, le film, la suite directe du long-métrage sorti en 2023. Si ce trailer offrait un avant-goût officiel, c’est une source pour le moins inattendue qui vient de révéler davantage d’indices, notamment sur les nouveaux personnages qui accompagneront le plus connu des plombiers moustachus.

1,36 milliard de dollars, c’est le montant rapporté par Super Mario Bros., le film. Ce véritable succès du box-office a naturellement ouvert un boulevard à sa suite officielle, rapidement annoncée par Nintendo. Le 12 septembre, Big N en a dévoilé la bande-annonce ainsi que le titre : ce second opus s’intitulera Super Mario Galaxy, le film.

Direction l’espace, donc, avec ce volet qui adaptera l’univers visuel du jeu éponyme sorti sur Wii en 2007. Le casting original sera de retour, mais une source pour le moins inattendue vient de confirmer qu’un autre personnage culte de la franchise va le rejoindre.

Une boîte de cookies dévoile le premier aperçu d’un personnage culte qui débarque dans Super Mario Galaxy, le film

Ce sont de nouvelles fiches produits d’une pâte à cookies Pillsbury sur une boutique en ligne qui ont accidentellement révélé son design. Aucun doute n’est permis sur le lien entre cette préparation et le futur long-métrage de Nintendo réalisé par le studio parisien Illumination.

La légende sur le devant du paquet indique : Pâte à cookies prête à cuire en forme d’œuf de Yoshi. Et elle est accompagnée d’un dessin de Yoshi et de Mario, mais surtout du logo du film. Mais l'arrivée de Yoshi au casting de ce second volet n’est pas étonnante : cet aperçu confirme simplement la scène post-générique de Super Mario Bros., le film, qui se concluait par un gros plan sur un œuf tacheté de vert se fissurant et un fond noir ponctué par l’emblématique cri du célèbre dinosaure : « Yoshi ! »

Someone is getting fired lmao pic.twitter.com/MFxEj2e4V2 — No Context Super Mario (@SuperMarioOOC85) November 9, 2025

Ce n’est pas tout : ce produit officiel dérivé du film nous offre d’autres indices sur l’intrigue à venir, comme le souligne le site ComicBook. On y retrouve un lieu emblématique des jeux Super Mario Galaxy : l’Observatoire Comète de Rosalina, qui vient illustrer un jeu en forme de labyrinthe.

Lorsqu’on resserre la focale, on remarque surtout une image peinte de Bowser Jr. dans l’un des culs-de-sac – une référence à Super Mario Sunshine, le jeu culte de la GameCube dans lequel il faisait sa toute première apparition ? Cela suggère que le fils de Bowser (pourquoi pas armé de son célèbre pinceau magique) pourrait lui aussi débarquer dans ce second opus. Alors rendez-vous dans les salles obscures en avril 2026 pour retrouver le plombier moustachu le plus connu.