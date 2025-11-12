Super Mario Galaxy, le film : Nintendo dévoile la toute première bande-annonce, et ça s’annonce explosif

Big N et le studio parisien Illumination viennent de révéler lors d’un événement Nintendo Direct sur YouTube la toute première bande-annonce de leur prochain long-métrage baptisé Super Mario Galaxy, le film. Indices sur l’intrigue et nouveaux personnages au casting, voici ce que le trailer révèle.

On en fait enfin un peu plus sur Super Mario Galaxy, le film, le second opus du succès du box-office ayant rapporté plus de 1,36 milliard de dollars : Super Mario Bros., le film. Alors qu’Illumination est à quelques semaines de terminer l’animation, Nintendo et le studio parisien viennent de révéler la bande-annonce de ce second volet, et ça s’annonce explosif.

Cet aperçu offre quelques indices sur ce qui vous attend le 1er avril 2026 au cinéma. S’il y avait peu de surprises sur le cadre dans lequel se déroulera l’intrigue (l’espace, donc), ces quelques minutes font la lumière sur d’autres aspects de Super Mario Galaxy, le film.

Découvrez la toute première bande-annonce de Super Mario Galaxy, le film

Le trailer s’ouvre sur Bowser en train de peindre une toile avec rage. Il y ajoute la touche finale avec son pinceau puis, satisfait, il nous laisse découvrir son travail : un portrait d’un squelette qu’on devine aisément être Mario grâce à sa casquette et sa moustache emblématiques.

Bowser est ensuite apostrophé par Luigi et l’on réalise que l’antagoniste est toujours miniature, suite à son ingestion d’un mini-champi à la fin du premier film. Il a en réalité fait venir Luigi et Mario pour leur montrer son « chef d’œuvre qu’il a peint pour la Princesse Peach ». Si le premier le félicite, le second lui lance : « C’est nul », de quoi faire enrager le roi des Koopa. Bowser finit par s’excuser.

Sur le plan suivant fusent des feux d’artifices qu’observent Peach et Mario, avant que la Princesse et Toad ne sautent vers une étoile les propulsant dans l’espace. La séquence d’après se passe dans le désert, Mario et Luigi chevauchant chacun une moto, avant qu’on ne nous montre Peach en train de se battre avec un parapluie.

C’est ensuite au tour d’un autre personnage d’entrer en scène – sa présence au casting avait par ailleurs été récemment dévoilée de manière inattendue – : Bowser Junior et son fameux pinceau magique. Il se présente comme le principal antagoniste de ce second volet : « Je suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père », déclare Benny Safdie, qui le campe.

Mais il n’est pas le seul à rejoindre le casting : la princesse Harmonie – interprétée par Brie Larson – fait également son apparition. Le trailer se conclut avec elle, sa baguette magique lui permettant de sectionner les jambes d’un robot venu l’enlever. Alors rendez-vous le 1er avril pour découvrir Super Mario Galaxy, le film sur grand écran.