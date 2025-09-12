Découvrez la bande-annonce de Super Mario Galaxy, le film. Le plombier revient au cinéma très bientôt

Nintendo a annoncé la sortie prochaine du deuxième film Super Mario. Son nom ? Super Mario Galaxy, le film. Peu d’informations pour l’instant, si ce n’est que ce sera une suite directe au premier volet et que le casting original sera de retour.

En 2023, le film Super Mario Bros avait été un immense succès au box-office, ramassant plus de 1,3 milliard de dollars à l’international. Sans surprise, Nintendo avait très rapidement annoncé travailler sur la suite. Aujourd’hui, on en sait un peu plus.

C’est lors du Nintendo Direct du 12 septembre que la firme japonaise a donné plus d’infos. Ainsi, on sait désormais que ce second volet se nommera Super Mario Galaxy, le film. Il adaptera l’univers visuel du jeu Super Mario Galaxy, sorti sur Wii en 2007, et nous emmènera donc dans l'espace.

Super Mario revient dans les salles obscures en 2026

Super Mario Galaxy le film, sera l’attraction principale des 40 ans de Mario, selon Nintendo. Comme annoncé précédemment, il arrivera au cinéma en avril 2026. Bientôt ! Comme le premier opus, il est réalisé par le studio parisien Illumination, déjà derrière des succès colossaux comme Les Minions ou Moi Moche et Méchant. Le casting original sera aussi de retour, avec Chris Pratt en Mario, Charlie Day en Luigi, Ana Taylor-Joy en Peach et Jack Black en Bowser.

En plus du film, Nintendo a annoncé l’arrivée prochaine d’un remaster regroupant Super Mario Galaxy 1 et 2, considérés comme les meilleurs jeux de plateforme de l’histoire. Il ne faudra pas attendre longtemps avant d’en profiter, puisqu’ils débarqueront sur Switch 1 et Switch 2 le 2 octobre prochain. C’est bientôt !

En plus, la firme de Kyoto a dévoilé le nouveau Mario Tennis Fever, prévu pour le 12 février prochain ainsi qu’une édition Switch 2 pour Super Mario Wonder, qui se dotera de nouveau contenu au passage. Enfin, un dernier jeu dans l’univers de Mario a été montré : Yoshi and the Mysterious Book.

De belles nouveautés, donc, même si nous en attendions plus. Beaucoup espéraient en effet l’annonce d’un nouveau jeu Mario en 3D, histoire de fêter dignement les 40 ans du plombier. Il faut dire que le dernier volet en date, Super Mario Odyssey, date de 2019. Ca commence à faire long !