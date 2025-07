Entre Mario et la Princesse Peach, ce n’est pas ce que vous pensez (vous allez être déçu)

Nintendo met fin aux rumeurs sur la supposée relation sentimentale entre les célébrissimes Mario et Princess Peach. Oui, on a vu des bisous, oui ils sont proches… mais qu'on se le dise : ce n'est pas ce que vous croyez !

“Mamma mia !” – à travers les années et les différentes sorties de jeux Mario, ses services pour le moins appuyés pour sauver la Princesse Peach n'ont jamais vraiment donné d'autres pistes que de penser les deux comme entretenant une sorte de relation sentimentale. Un fait qui semblait confirmé par des bisous de la princesse que l'on a vu ci et là au travers des franchises. Mais comme vous le savez c'est Nintendo qui fait le storytelling.

Et pour la firme japonaise, tout cela ne veut en réalité rien dire. C'est même plus que cela : l'entreprise vient d'affirmer qu'il n'y a rien de sentimental entre les deux. En tout cas dans le sens de “couple” ou relation amoureuse en permanent devenir. Non, non… ce sont juste de bons amis. On ajoutera au vu des services du plombier au chapeau rouge, que ce sont quand même de très très bons amis.

Nintendo affirme qu'il n'y a rien d'amoureux entre Mario et la Princesse

Voici ce qu'affirme Nintendo : “Princesse Peach et Mario sont juste de bons amis et ils s'aident mutuellement dès qu'ils le peuvent”. Bien sûr, certains relèveront le côté un peu étrange de cette déclaration. Car Nintendo semble au passage brutalement changer son fusil d'épaule sans que l'on ne comprenne vraiment pourquoi.

Pour Mario Party 5 par exemple, l'éditeur a quand même décrit les deux comme “le couple le plus mignon”. Et est même allé jusqu'à poster une photo des deux pour fêter la Saint Valentin en 2014. Impossible de savoir ce qui passe par la tête des dirigeants de Nintendo avec ce court communiqué, au demeurant assez amusant.

Peut-être, ce n'est qu'une théorie, la firme préfère-t-elle présenter les deux comme moins inséparables pour que les joueurs de Mario Kart World sur la Nintendo Switch 2 les fassent plus volontiers s'affronter sur les différents circuits disponibles ? Mystère et boule de gum, on n'en saura pas plus !