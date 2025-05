Thunderbolts : combien de scènes cachées post-générique pour le nouveau phénomène Marvel ?

Marvel a décidé de vous garder scotché à votre fauteuil : Thunderbolts dévoilera plus d’une scène post-générique. Parfait pour ceux qui aiment les spoilers… ou qui ont besoin d’une excuse pour finir leurs pop-corns.

Marvel renoue avec une tradition oubliée : Thunderbolts comptera non pas une, mais bien deux scènes post-générique, une première depuis Les Gardiens de la Galaxie Vol 3. Une annonce qui ravive l’excitation des fans, habitués à ne plus avoir qu’une seule séquence bonus, voire aucune, dans les récents films du MCU. De quoi relancer les spéculations sur l’avenir de l’univers, alors qu’Avengers Doomsday se profile.

L’ère des scènes multiples semble donc faire son retour. Après Les Avengers (2012), qui en avait popularisé le concept, Marvel avait alterné entre une et cinq scènes bonus, comme dans Vol 2 des Gardiens de la Galaxie. Mais depuis Endgame, le studio réduisait la dose. Thunderbolts inverse la tendance, confirmant que les phases 4 et 5 n’ont pas enterré le format.

Lire également – Thunderbolts : mais qui est le grand méchant aperçu dans la bande-annonce du Super Bowl ?

Que nous réservent ces surprises ?

Si les détails restent secrets, les rumeurs pointent vers un lien avec Avengers Doomsday. Dans Captain America Brave New World, Samuel Sterns évoquait déjà une menace multiverselle. Or, les Thunderbolts, équipe de « anti-héros » incluant Yelena Belova, Red Guardian et Ghost, pourraient croiser le chemin de Captain America (Anthony Mackie) et d’autres héros dans ce futur blockbuster.

Le film mettra aussi en scène Sentry/The Void, antagoniste central interprété par Lewis Pullman. Son rôle dans Doomsday a été confirmé par le réalisateur Jake Schreier, laissant penser que les scènes post-générique lanceront des pistes sur son destin. Autre indice : Val (Julia Louis-Dreyfus), qui manipule le groupe, pourrait, elle, aussi être au cœur des teasers.

Reste à savoir si Marvel réservera des clins d’œil à d’autres franchises, comme Fantastic Four ou X-Men. Une chose est sûre : les fans devront bien rester assis jusqu’à la toute fin du générique. D’ailleurs, on peut même déjà vous dire que l’une de ces scènes post-générique dure pas moins de 2 minutes et 54 secondes, la plus longue à ce jour pour un film Marvel.