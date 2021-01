Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur Nintendo Switch : où le précommander ?

Le nouveau titre Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur Nintendo Switch qui sortira le 12 février 2021 est disponible à la précommande. Les personnes voulant le recevoir le jour de sa sortie peuvent d'ores et déjà l'acheter auprès de quelques enseignes. On fait le point sur les offres de précommandes disponibles pour Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur Nintendo Switch.

💰Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Nintendo Switch : où le précommander au meilleur prix ?

Après l'ouverture des précommandes de la Nintendo Switch édition Mario, c'est au tour du jeu Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Le jeu sera officiellement disponible le 12 février 2021 aussi bien en magasins que sur les sites des principales enseignes françaises.

Sur internet, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur Nintendo Switch est au meilleur prix sur Amazon à 45,49 €. Les autres enseignes le propose toutes à 49,99 € mis à part Micromania qui le commercialise 10 euros plus cher soit à 59,99 €. Cela dit, si vous l'achetez chez la Fnac et que vous êtes adhérent, vous avez 15 euros offerts sur votre compte fidélité. Déduction faite, ça fait un prix de revient de 34,99 €.

🎮Super Mario 3D World + Bowser’s Fury en quelques mots

Rejoignez Mario, la princesse Peach et Toad dans leur quête pour sauver le royaume des Libella dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, qui s'apprête à poser ses coussinets sur Nintendo Switch ! Bowser a kidnappé la princesse Libella, et nos héros vont devoir tout mettre en œuvre pour la sauver ! Escaladez les murs et griffez vos ennemis grâce aux pouvoirs conférés par la super clochette, dédoublez-vous avec la double cerise, ou encore placez la boîte canon sur votre tête pour faire pleuvoir les boulets.

Cette version améliorée de Super Mario 3D World (une version était sortie sur la Wii U) apporte aussi des améliorations de gameplay, telles qu'une vitesse de course augmentée pour tous les personnages ainsi que la possibilité de grimper encore plus haut grâce à la super clochette. Il est même possible de jouer en utilisant les commandes par mouvements.

