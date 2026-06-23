Studio Display 5K : l’incroyable écran d’Apple voit son prix chuter de 750 € pendant le Prime Day !

Si vous cherchez à vous offrir le meilleur écran Apple, c’est le moment de craquer. À l’occasion du Prime Day, Amazon brade l’Apple Studio Display 5K de 2025. Son prix de vente conseillé est de 1999 € dans sa version avec verre nano-texturé, mais vous pouvez vous l’offrir en ce moment pour seulement 1249 €. L’occasion parfaite pour vous équiper à moindre coût.

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Le Prime Day Amazon commence en beauté avec une avalanche de bons plans. Des milliers de produits sont affichés à prix cassé. Et bonne nouvelle, les produits Apple n’y échappent pas.

L’Apple Studio Display 2025 est un écran d’ordinateur haut de gamme de 27 pouces. Avec sa résolution Retina 5K, ses 600 nits de luminosité et son milliard de couleurs affiché, c’est le modèle idéal pour les créatifs ou tout simplement pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Seul inconvénient de taille : son prix excessif de 1999 €.

Si cet écran premium vous fait de l’œil depuis longtemps, mais que vous attendiez une baisse de prix conséquente pour craquer. C’est le moment de se faire enfin plaisir. Grâce à une réduction colossale de 750 €, l’Apple Studio Display 2025 s’affiche à seulement 1249 €.

Mais attention, les stocks sont limités et les offres du Prime Day s’arrêtent le 26 juin. Il ne faut donc pas passer à côté de cette occasion. Pour rappel, il faut être membre Amazon Prime pour profiter des promotions du Prime Day. Si vous ne l’êtes pas, vous avez en ce moment une offre d’essai gratuite de 30 jours.

Amazon baisse le prix de l’excellent écran Studio Display 5K

Apple a encore dépassé toutes les attentes en sortant son écran d’ordinateur Retina 5K de 27 pouces : l’Apple Studio Display. Comme toujours avec la marque à la pomme, le design est minimaliste et met en valeur la magnifique dalle du Studio Display. Cette dalle offre une résolution 5K. Elle affiche ainsi 14,7 millions de pixels. Elle offre par ailleurs une luminosité de 600 nits et elle affiche une large gamme de couleurs P3.

La version en promotion sur Amazon est celle avec l’option de verre nano-texturée. C’est le modèle idéal si vous utilisez votre ordinateur dans une pièce ensoleillée. Ce matériau innovant permet de disperser la lumière et de réduire au maximum les reflets. Vous pourrez ainsi profiter de la qualité exceptionnelle de la dalle, même quand les conditions lumineuses sont difficiles.

Cet écran intègre aussi un système audio stéréo de haute qualité avec six haut-parleurs intégrés : quatre woofers à annulation de force pour des basses puissantes et deux tweeters ultra-performants pour les médiums et les aigus.

Le Studio Display a également été conçu pour faire des appels en visio d’excellente qualité. L’écran intègre une caméra Center Stage de 12 MP qui affiche une image de qualité, même avec une faible luminosité dans la pièce. La technologie Edge Light crée un anneau lumineux virtuel sur l’écran pour éclairer votre visage. Si vous vous déplacez, la caméra vous suit pour que vous soyez toujours cadré au centre de la vidéo.

Enfin, avec Desk View, vous pouvez même afficher une vue en plongée de votre espace de travail. Le son n’est pas oublié avec la présence de trois micros de qualité studio pour retranscrire votre voix du mieux possible.