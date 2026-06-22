Logitech Pebble Mouse 2 M350s : cette excellente souris sans fil chute à moins de 15 €, c’est une affaire !

Une petite souris sans fil est l’accessoire indispensable à toujours avoir dans son sac. Vous pouvez l’utiliser avec un ordinateur de bureau ou bien pour remplacer un trackpad sur un ordinateur portable ou bien encore pour un iPad. Amazon propose en ce moment une souris Logitech à moins de 15 euros, une offre à ne pas manquer !

Logitech Pebble Mouse 2 M350s

Le Prime Day Amazon commence demain. Mais la plateforme américaine propose déjà de nombreuses ventes flash très intéressantes. C’est l’occasion de se faire plaisir avant tout le monde. Vous pouvez par exemple vous offrir une souris sans fil pour une bouchée de pain.

Il s’agit de la Logitech Pebble Mouse 2 M350s, la nouvelle version de la célèbre souris toute fine et très polyvalente. Vous pourrez la trouver à seulement 14,99 euros au lieu de 29,99 euros, soit une baisse de prix de 50 %. En plus, l’article est vendu et expédié par Amazon.

Pourquoi choisir la souris sans fil Logitech Pebble Mouse 2 M350s ?

La souris sans fil Logitech Pebble Mouse 2 M350s est un modèle fin et léger que vous pourrez emporter partout avec vous. Elle est très pratique puisqu’elle peut se connecter à 3 appareils en Bluetooth. Avec le bouton Easy-Switch, vous passez facilement de l’un à l’autre. D’ailleurs, cette souris est compatible avec un large choix de systèmes d’exploitation : Windows, macOS, iPadOS et ChromeOS.

La souris Pebble 2 dispose en plus d’un bouton central personnalisable. Vous pouvez ainsi configurer des raccourcis vers vos applications préférées comme WhatsApp ou Spotify. Ce modèle est aussi très silencieux. Sa technologie Silent Touch élimine 90% du bruit des clics. Vos collègues et vos proches vous remercieront pour votre discrétion.

Pour terminer, elle offre une excellente autonomie de 2 ans grâce à sa pile incluse. Pour réussir cet exploit, elle dispose d’un mode d'économie d'énergie qui met en veille automatiquement la souris quand elle n’est pas utilisée.


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