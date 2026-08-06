L’iPhone 14 Pro passe à -65% grâce à ce code, et ça n’est pas une erreur de prix

Vous rêvez de vous offrir un iPhone, mais vous ne souhaitez pas dépenser 1000€ dans un modèle récent ? L’iPhone 14 Pro vous offre une excellente alternative. Ce smartphone puissant est aujourd’hui disponible à prix cassé puisqu’il est affiché à seulement 454,99 € avec le code SUMMER10 sur Certideal !

iPhone 14 Pro

Les soldes d’été sont maintenant passées, mais les prix bas jouent les prolongations sur Certideal. La plateforme française spécialisée dans le reconditionnement de produits Apple affichent actuellement de belles promotions sur les iPhone. C’est le bon moment pour vous équiper à petit prix !

Vous souhaitez acheter un iPhone puissant, mais pas cher ? L’iphone 14 Pro est actuellement affiché à partir de 464,99 € seulement dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go. Et avec le code SUMMER10, vous avez 10€ de réduction supplémentaire en le renseignant dans le panier. Son prix chute alors à 454,99 €, c’est une affaire pour un modèle toujours aussi performant en 2026 !

Pourquoi faire confiance à Certideal ?

Acheter un produit reconditionné c’est offrir une seconde vie à un appareil en parfait état de fonctionnement tout en faisant de belles économies. Certideal est une plateforme française spécialisée dans le reconditionnement de produits Apple. Les équipes récupèrent les iPhone, les vérifient à l’aide d’une série de test pour vous garantir une utilisation sans accroc. D’ailleurs, chaque appareil est revendu avec une garantie de 30 mois.

Vous disposez aussi d’une garantie de satisfaction ou de remboursement durant 30 jours. Vous limitez ainsi les risques puisque vous pouvez renvoyer le smartphone si finalement il ne vous convient pas. Enfin, le SAV basé également en France est directement en lien avec les ateliers. Vous recevez ainsi rapidement une aide en cas de besoin.

iPhone 14 Pro : prix mini, mais caractéristiques premium !

Grâce à ses caractéristiques avancées, l’iPhone 14 Pro reste aujourd’hui encore un excellent choix. Et en plus, comme il est affiché à prix cassé, son rapport qualité-prix est imbattable. Sous le capot, on retrouve une puissante puce Apple A16 Bionic. C’est donc un smartphone performant qui reste fluide, même en cas d’utilisation intensive.

Côté écran, l’iPhone 14 pro est doté d’une belle dalle OLED LTPO de 6,1 pouces qui profite d’une résolution de 2 556 x 1 179 pixels. Elle dispose aussi d’un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 2000 nits, ce qui vous permet d’avoir des images contrastées, détaillées et particulièrement lumineuses.

Enfin, la partie photo est un atout de taille puisque ce modèle est équipé d’un capteur principal de 48 MP ainsi que d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP.


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