Street Fighter 6 : mode World Tour, personnages, démo jouable, on fait le point sur le Capcom Showcase

Capcom a donné rendez-vous aux fans dans la nuit du 20 au 21 avril pour un nouveau Showcase dédié cette fois-ci à Street Fighter 6. Au programme, de nombreuses informations sur le mode Solo World Tour, sur les personnages, le système de combat… Et l'annonce d'une démo jouable !

Décidément, 2023 sera une belle année pour les joueurs. Après Dead Space Remake, Resident Evil 4 Remake, ou encore Hogwarts Legacy pour ne citer qu'eux, nous allons avoir le droit à des sorties majeures comme Diablo IV, Starfield, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ou Street Fighter 6.

Et justement, Capcom a donné un nouveau Showcase dédié à son célèbre jeu de combat dans la nuit du 20 au 21 avril 2023. L'occasion pour le studio d'en dire plus sur le mode solo World Tour, sur les personnages disponibles, sur l'accessibilité et mais aussi sur le système de combat. Sans plus attendre, faisons le point ensemble sur la présentation de Capcom.

Le mode World Tour, un monde ouvert avec un soupçon de RPG

Tout d'abord, il faut évoquer le mode World Tour, la grosse nouveauté de cet opus. Ici, les joueurs seront amenés à créer leur propre avatar personnalisé avant de se lancer dans l'exploration d'un vaste monde ouvert. En effet, on pourra parcourir les rues de Metro City, de Nayshall et d'autres lieux emblématiques de la saga.

Le mode World Tour, comparable à un mode Histoire, inclura également quelques éléments de RPG. Il sera par exemple possible d'améliorer les stats de son personnage en utilisant des objets ou de la nourriture, mais aussi en modifiant sa garde-robe.

En gagnant de l'expérience, vous pourrez ensuite dépenser des points dans divers arbres de compétences pour débloquer des mouvements et attaques spéciales supplémentaires.

Mais ce n'est pas tout. Durant son périple, le joueur pourra faire la rencontre des 18 combattants qui composent le roaster du jeu. En leur offrant des cadeaux et en accomplissant certaines missions pour eux, vous pourrez renforcer vos liens d'amitié et apprendre leurs techniques et coups spéciaux respectifs. Libre à vous ensuite de créer un personnage hybride reprenant les attaques de Ryu, Ken et Chun-Li.

Le Battle Tour, la nouvelle arène multijoueur

Une fois que vous aurez dompté le mode World Tour, le mode Battle Hub vous attend pour participer à des combats en ligne contre les avatars personnalisés des joueurs du monde entier.

Des modes Versus, Team Battle et Extreme Battle sont également de la partie, tandis qu'il sera possible de créer vos propres salles avec des règles personnalisées pouvant accueillir jusqu'à 16 joueurs.

Les matchs classés seront aussi disponibles dès la sortie du jeu. Pour l'occasion, Capcom a procédé à quelques aménagements pour “réduire la pression liée à la perte d'un match à certains niveaux”. Par exemple, les débutants ne perdront pas de points de ligue en cas de défaite tandis que les joueurs des rangs Iron-Gold et Master ne subiront pas de rétrogradation de ligue. Par ailleurs, chaque personnage disposera de son propre rang de ligue, ce qui permet donc d'essayer différents combattants sans avoir peur de perdre son classement en cas de défaite.

Une meilleure accessibilité

Afin de rendre son Street Fight 6 accessible au plus grand nombre, Capcom a multiplié les options :

le sound design a été retravaillé pour permettre aux joueurs malentendants d'obtenir diverses infos (distance entre l'adversaire, hauteur des attaques, quantité restante de vie et de la jauge Super, etc.) grâce à des sons spécifiques

pour permettre aux joueurs malentendants d'obtenir diverses infos (distance entre l'adversaire, hauteur des attaques, quantité restante de vie et de la jauge Super, etc.) grâce à des sons spécifiques Des didacticiels et des guides de personnages complets

Le mode de contrôle Dynamique, qui permet de déclencher facilement les mouvements et combos les plus exigeants

Des nouveaux personnages annoncés et une démo !

Capcom a déjà prévu d'ajouter 4 nouveaux personnages dès cet année avec l'introduction de Rashid (Street 5), de A.K.I (automne 2023), de Akuma (dès le printemps 2024) et d'Ed (hiver 2024).

Et enfin, dernière bonne nouvelle, une démo jouable est disponible dès maintenant sur PS4 et PS5. Il faudra attendre le 26 avril 2023 pour les joueurs Xbox Series X/S et PC. Vous pourrez y découvrir les mécaniques de base du combat et façonner votre avatar. Vous pourrez d'ailleurs le transférer sur le jeu complet dès sa sortie le 2 juin 2023.