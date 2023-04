Diablo 4 : Blizzard annonce un nouveau week-end de bêta, rendez-vous en enfer le 12 mai

Blizzard a décidé d’offrir un dernier cadeau aux joueurs avant la sortie de Diablo 4. Le studio a en effet annoncé la tenue d’un nouveau week-end de bêta, du 12 au 14 mai prochain. L’occasion pour leurs joueurs de s’essayer à une nouvelle classe, et pour Blizzard de tester la robustesse de ses serveurs avant le jour J.

À peine Blizzard a ouvert les vannes que des millions de joueurs se sont rués sur Diablo 4. Le 24 mars dernier a eu lieu la première bêta publique du prochain titre du studio, entraînant instantanément de longues files d’attente pour tous ceux qui ont voulu essayer celui-ci en avant-première. Aussi, beaucoup ont été frustrés de ne pas pouvoir tester longuement le jeu. Qu’à cela ne tienne, une nouvelle occasion va bientôt se présenter.

Dans un communiqué de presse, Blizzard a en effet annoncé la tenue d’un nouveau week-end de bêta ouverte. Les portes s’ouvriront le vendredi 12 mai à 21 h et se fermeront le dimanche 14 à la même heure. Pendant deux jours, les joueurs pourront donc de nouveau plonger au sein du Sanctuaire sur PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, et PS4.

Le Sanctuaire ouvre à nouveau ses portes le 12 mai prochain

« La version de Diablo IV disponible pendant le test de charge de serveur sera similaire à celle de nos précédents week-ends de bêta ouverte, et contiendra toutes les corrections de bugs et toutes les mises à jour », précise Blizzard. De plus, il sera possible de jouer en co-op locale et en crossplay. À noter que la progression effectuée durant le week-end ne sera pas conservée sur votre profil. Comme l’indique Blizzard, c’est donc l’occasion parfaite pour tester une nouvelle classe.

Il sera possible de visiter l’intégralité des Pics brisés, durant tout le prologue et l’Acte 1, et ce, jusqu’au niveau 20 maximum. Enfin, le grand défi du week-end ne sera nul autre qu’Ashava, le boss final qu’il sera possible de vaincre après avoir réalisé toutes les quêtes proposées et visité tous les donjons présents dans les alentours de Kyovashad.