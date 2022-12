Street Fighter 6 serait lancé le 2 juin 2023, encore un peu de patience

On connaît désormais la date de sortie de Street Fighter. Le nouvel opus de la saga culte est prévu pour le 2 juin 2023, à en croire une petite indiscrétion des équipes de Sony sur le PlayStation Store. C’est légèrement plus tard que ce qu’avaient annoncé de précédentes rumeurs, ce qui devait laisser le temps à Capcom de remanier les derniers détails.

2023 sera une année très chargée pour les joueurs. Outre les grosses sorties très attendues que sont Starfield et Hogwart’s Legacy, pour ne citer qu’eux, tout le monde devrait y trouver son compte. Vous êtes plus action-RPG de science-fiction ? Star Wars Jedi : Survivor devrait sortir le 15 mars. Vous êtes plutôt du genre à affronter vos amis à mains nues ? Ça tombe bien, la date de sortie de Street Fighter 6 vient de sortir.

En effet, celle-ci est apparue brièvement sur la page du PlayStation Store dédiée au prochain titre de Capcom. Les amateurs de bagarre ont donc rendez-vous le 2 juin 2023 — si tout se passe bien. Le studio n’ayant pas encore annoncé officiellement le lancement de Street Fighter 56, il est encore tout à fait probable qu’un report soit décidé en interne. Ceci étant dit, cette date donne un bon aperçu du planning de Capcom, qui s’apprête à ouvrir la seconde bêta du jeu.

Encore 6 mois à attendre pour Street Fighter 6

Cette dernière sera ouverte la semaine prochaine, du 16 au 19 décembre pour un cercle fermé de joueurs. Malgré des rumeurs stipulant pour une sortie de Street Fighter au début de l’année 2023, l’avancée actuelle du développement ne laisse que peu de place au doute quant aux chances d’atteindre cet objectif — à savoir quasiment nulles. Mieux vaut donc attendre patiemment l’arrivée du printemps, et les annonces officielles de Capcom.

Sur le même sujet — Final Fantasy 16 : la date de sortie serait annoncée lors de la cérémonie des Game Awards

Le listing du PlayStation annonce également trois éditions pour le jeu de combat : Standard, Deluxe et Ultimate. Les deux dernières donneront accès au premier Season Pass pendant un an. Le prix n’a toutefois pas encore été révélé. Pour rappel, Street Fighter 6 sera disponible PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le cross-platform sera proposé pour tous les joueurs.