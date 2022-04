Zelda Breath of The Wild 2 : date de sortie, nouveautés, bande-annonce, tout savoir sur le jeu Nintendo Switch

Zelda Breath of The Wild 2, la suite tant attendue du 1er volet sorti sur Nintendo Switch en 2017, doit débarquer prochainement sur la console hybride de BigN. Date de sortie, histoire, mécaniques de gameplay, bande-annonce, on fait le point sur tout ce qu'on sait sur la suite des aventures de Link et Zelda.

En 2017, Nintendo a frappé un grand coup avec Zelda Breath of The Wild. Aujourd'hui considéré comme un chef d'œuvre, le constructeur japonais a réussi avec cet opus à moderniser une saga vieille de 25 ans, tout en révolutionnant au passage la conception même des jeux en monde ouvert. À l'heure où les open-world adoptent presque tous la recette popularisée par les jeux Ubisoft comme Assassin's Creed ou The Division, soit des titres bardés de quêtes annexes (souvent ennuyeuses) qui ne cessent de guider le joueur, Nintendo prend la direction opposée.

Oui, Zelda BOW sera un monde ouvert. À la différence près qu'il n'y aura aucun point d'interrogation sur la carte, pas de journal ultra détaillé pour indiquer toutes les étapes à suivre. Non, il reviendra au joueur de marquer lui-même ses points d'intérêt, de se repérer dans ce vaste monde en l'explorant de fond en comble. D'ailleurs, chacun pourra débuter son aventure comme il l'entend. Vous souhaitez partir directement au château d'Hyrule pour combattre le boss final ? Vous pouvez le faire, même si la tâche s'annonce très compliquée.

En d'autres termes, Zelda BOW ne tient pas le joueur par la main et l'invite à découvrir le monde à son rythme, et à se laisser porter par ses envies d'inconnu. En 2022, de nombreux jeux ont adopté cette philosophie, à l'image d'Elden Ring, le dernier né du studio From Software. Déclaré jeu de l'année en 2017, il était certain que Nintendo allait travailler sur une suite.

📅 Quand sort Zelda Breath of The Wild 2 ?

Lors de l'E3 2019, Nintendo a officiellement dévoilé l'existence de Zelda Breath of The Wild 2 via la diffusion d'un trailer plein de mystères. Après deux ans de silence, BigN est revenu à la charge avec une nouvelle bande-annonce et surtout la confirmation d'une sortie en 2022. Seulement, l'éditeur japonais vient de revenir sur ses déclarations ce mardi 29 mars 2022.

Finalement, Zelda Breath of The Wild 2 ne débarquera pas sur Nintendo Switch en 2022. Il faudra patienter jusqu'au printemps 2023 pour découvrir les nouvelles aventures de Link et de la princesse Zelda, si tout va bien évidemment. Malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri d'un autre report si Nintendo le juge nécessaire.

🎮 Gameplay et intrigue de Zelda Breath of The Wild 2

Comme vous pouvez vous en douter, on n'en sait encore que très peu sur l'histoire de ce Zelda BOW 2 (le titre officiel n'a pas encore été officialisé d'ailleurs). Néanmoins, Nintendo a confirmé qu'il s'agissait d'une suite directe aux évènements du premier volet. Comme l'ont suggéré les deux seuls trailers disponibles, Link devra une nouvelle fois combattre un terrible fléau qui menace Hyrule.

Toutefois, et il s'agit probablement de la nouveauté majeure de cet opus, Link ne restera pas uniquement sur le plancher des vaches. À l'image d'un certain The Legend of Zelda : Skyward Sword, notre valeureux guerrier sera amené à explorer les cieux d'Hyrule, et pour ce faire, il aura accès à différents moyens de transports.

Bien entendu, le héros pourra profiter de nouveaux équipements et pouvoirs. Nous avons pu en avoir un bref aperçu sur les deux bandes-annonces disponibles. On remarque par exemple que Link pourra manipuler le temps à l'aide de certains objets. Le pouvoir Cinetis fait d'ailleurs son grand retour, dans une version remaniée toutefois puisqu'il offrira la possibilité de renvoyer un projectile ou un ennemi dans un passé proche. Par ailleurs, Link aura également la capacité de se téléporter à travers le sol pour atteindre des zones pourtant inaccessibles à première vue.

Autre information à prendre des pincettes, plusieurs brevets déposés par Nintendo en fin d'année 2021 ont détaillé certaines fonctionnalités que l'on pourrait retrouver dans ce nouveau Zelda. Nintendo détaille par exemple la possibilité de changer de position lors des chutes libres et d'effectuer certaines actions comme tirer à l'arc par. Quant à la fonctionnalité baptisée Rewind, elle fait écho au nouveau Cinetis, qui permettra donc de faire remonter le temps à certains objets. Bien entendu, nous mettrons à jour ce dossier au gré des rumeurs et des informations officielles partagées par Nintendo.