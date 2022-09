Street Fighter 6 : date de sortie, gameplay, personnages, tout savoir sur le jeu de combat

Capcom est enfin prêt à nous donner la suite de son jeu de combat culte. Street Fighter 6 arrive bientôt sur nos consoles. Voici tout ce que vous devez savoir le concernant.

Après un âge noir où les nouveaux titres se faisaient rares, le jeu de combat connaît un second âge d'or ces dernières années. Mais aucun prétendant ne mérite la couronne de celui qui a créé le genre tout entier : la licence Street Fighter de Capcom. Le prochain épisode, Street Fighter 6, est désormais officiel et prépare sa sortie prochaine. En attendant que celui-ci soit enfin là, voici tout ce que vous devez savoir le concernant.

Contrairement à Street Fighter V dont le développement avait été en partie financé par Sony, Street Fighter 6 est libre de toutes attaches. Ce qui veut dire que celui-ci sortira aussi bien sur PC que sur PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One.

Pour le moment, le jeu n'est prévu qu'en 2023, sans date de sortie précise. Ceci étant, on l'imagine bien sortir au début d'année, afin de permettre à Capcom d'organiser un nouveau cycle de la Capcom Cup, son circuit esport, sans trop d'embûches.

Les modes en ligne de Street Fighter 6

Grande nouvelle pour Street Fighter 6 : le mode en ligne sera soutenu par un nouveau rollback netcode amélioré, qui garantira des matchs beaucoup plus stables. Surtout, celui-ci sera jouable en cross-play : vous pourrez jouer avec des adversaires en provenance de toutes les plateformes mélangées, de PC à Xbox en passant par la PlayStation, sans aucune limite.

Le premier trailer de Street Fighter 6 visible plus bas dévoile également un “Battle Hub” qui connectera les joueurs du monde entier. Nous ne savons pas encore ce que celui-ci permettra de faire, mais nous nous attendons déjà aux habituels modes classés, modes libres et lobby. Pour le reste, la présence de petites bornes d'arcade dans cette salle laisse à espérer que certains anciens titres de Capcom seront jouables en attendant. Mais ça n'est ici que de la spéculation.

L'annonce surprise de ce nouvel épisode est que des commentateurs connus du milieu de l'esport donneront leurs voix aux commentaires intégrés aux parties, en ligne ou hors-ligne. Ont déjà été annoncés le japonais Aru dit “Papatiwawa” et les trois Américains Vicious, Tasty Steve et James Chen. Ces commentaires seront sous-titrés en 13 langues, dont le français.

Street Fighter 6 aura-t-il un mode histoire ?

La réponse est oui ! Il semble que cette fois-ci, Capcom veuille offrir à Street Fighter 6 un mode histoire digne de ce nom. Le mode “World Tour” permettra à votre combattant de naviguer librement dans une ville en suivant un scénario qui reste pour le moment bien mystérieux.

Il semble cependant que Luke, le dernier personnage introduit dans Street Fighter V, soit au centre de l'intrigue. C'est tout ce que nous savons pour le moment, mais nous espérons que l'on pourra créer et personnaliser ce fameux combattant pour suivre un style qui nous correspond le plus.

Dans la chronologie de Street Fighter, ce sixième épisode se déroule après l'histoire de Street Fighter III. Ainsi, la plupart des personnages historiques sont aujourd'hui plus âgés, et arborent donc un design différent. On le voit particulièrement à la barbe de Ryu, ou au fait que Chun Li semble être devenu la maître de son propre dojo.

Quels personnages jouables pour Street Fighter 6 ?

Capcom dévoile petit à petit tous les personnages qui seront jouables dans Street Fighter 6. Le premier trailer a dévoilé Ryu, Chun-Li, Luke et le petit nouveau Jamie, qui combat en utilisant le style du drunken boxing.

Le développeur a par la suite dévoilé Guile, le militaire américain arborant aujourd'hui une petite barbe blonde.

Lors de l'EVO 2022, l'un des plus grands tournois de jeux de combat au monde, Capcom a également dévoilé le retour de Juri. Mais les yeux se sont rivés sur un autre nouveau personnage pour cet épisode : Kimberly. Celle-ci utilise le bushinryu dont Guy et Zeku étaient les représentants auparavant.

Hélas, dès l'annonce du jeu, le roster intégral de Street Fighter 6 est apparu en fuite et se confirme annonce après annonce. Nous pouvons dès lors estimer que 22 personnages seront disponibles sur le jeu final, dont 8 personnages totalement inédits pour cette version. Bien évidemment, le jeu sera certainement soutenu avec des Season Pass permettant d'intégrer toujours plus de nouveaux personnages année après année.

Le gameplay de Street Fighter 6

Notez dans un premier temps que le jeu de combat proposera deux types de commande différents. Le mode “classique” fera revenir les six boutons et les diagonales habituelles de la série. Le mode “moderne” s'articulera quant à lui sur des combinaisons de boutons pour exécuter les manipulations les plus complexes de la série facilement.

Ainsi, le Hadoken sera lancé en une seule touche, et les différents spéciaux peuvent être lancés en appuyant sur cette même touche + une direction. Attention cependant : il ne s'agit que d'aider les nouveaux joueurs à rentrer dans le bain. Les meilleurs combos nécessiteront forcément le mode classique pour être exécutés.

Le gameplay de Street Fighter 6 tourne autour de la jauge de “Drive”. Celle-ci est remplie dès le début du match et dispose de 6 barres que les joueurs peuvent utiliser librement pour réaliser différentes actions. Le Drive Impact permet de réaliser un coup puissant qui absorbe une attaque. Le Drive Parry permet de dévier une attaque et contre-attaquer rapidement, tout en remplissant la jauge Drive. L'Overdrive permet de transformer un coup spécial en coup EX plus puissant. Le Drive Rush permet d'annuler une action avec un dash avant. Et enfin, le Drive Reversal vient contre-attaquer automatiquement l'adverse lorsque vous êtes en garde pour le repousser.