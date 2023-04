Star Wars Jedi Survivor : faites attention à ce détail avant d’acheter, vous ne pourrez peut-être pas y jouer

À moins d’une semaine de la sortie de Star Wars : Jedi Survivor, la tension monte chez les joueurs. Malheureusement, le lancement pourrait bien être une douche froide pour certains d’entre eux. Sur Reddit, un internaute a partagé une photo de la jaquette du jeu, qui indique qu’un « téléchargement numérique » est nécessaire. Autrement dit, il est possible que ceux sans connexion Internet ne pourront pas jouer au jeu.

Star Wars : Jedi Survivor fait partie de cette longue de lignée de jeu très attendu qui font de 2023 une année très chargée pour l’industrie vidéoludique. L’attente touche à la fin pour tous les fans du premier opus, très bien accueilli par la critique et les joueurs, avec une sortie prévue pour ce 28 avril. Mais pour beaucoup, la hâte se mêle à l’inquiétude, avec encore certaines zones de flou autour du prochain titre de Respawn Entertainment.

Les premières craintes ont émergées lors de l’annonce de la taille de jeu. Disons-le tout de suite, il va falloir faire de la place sur votre console ou votre PC, puisque ce dernier pèse tout de même 155 Go sur PC, 147,5 Go sur PS5 et 140 Go sur Xbox Series X. Pour certains joueurs, il est donc temps de décider lequel de leurs jeux il va falloir désinstaller pour les remplacer par Jedi Survivor. Toutefois, un autre problème pourrait frapper les fans, à en croire une récente fuite sur Reddit.

Star Wars : Jedi Survivor pourrait imposer une connexion Internet aux joueurs

En effet, sur une photo des jaquettes PS5 et Xbox Series X du titre, on peut apercevoir la mention « téléchargement requis ». Concrètement, cela semble indiquer que malgré ses 140 et quelques Go, toutes les données du jeu ne seraient pas incluses dans la galette, ce qui nécessiterait le téléchargement des éléments restants via le cloud. Une très mauvaise nouvelle donc pour tous ceux qui ne bénéficieront pas d’une connexion Internet lors de la sortie du jeu, et qui prévoyaient de se rabattre sur la version physique de celui-ci.

Sur le même sujet — Star Wars Jedi Survivor s’offre une dernière bande-annonce qui promet une aventure épique

De plus, c’est sans compter le fait que l’on ne connaît pas la taille de cet hypothétique téléchargement. Or, compte tenu de la taille déjà massive du jeu en lui-même, on peut s’attendre à un autre pack de données assez conséquent, qui demanderait une bonne connexion pour le télécharger sans attendre trop longtemps. Bien sûr, pour le moment, on ne peut pas encore affirmer que le jeu demandera bel et bien un téléchargement pour compléter les données. Il se peut que la jaquette fasse simplement mention aux désormais traditionnels patch day one. Espérons-le pour les joueurs qui seraient impactés par cette décision de Respawn.

Source : Reddit