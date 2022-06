Stranger Things saison 4 : le final s’annonce épique, les effets spéciaux encore plus nombreux que dans toute la saison 3 !

Alors que les fans attendent avec impatience la seconde partie de la 4e saison de Stranger Things, les créateurs de la série se laissent aller à quelques confidences. D'après les frères Duffer, le final contient autant de plans à effets spéciaux que toute la saison 3 ! De quoi promettre du grand, très grand spectacle.

Sauf si vous habitez dans une grotte ou que vous boudez Netflix, vous avez peut-être dévoré les sept épisodes de l‘excellente saison 4 de Stranger Things. Si c'est le cas, vous n'êtes pas le seul puisque la série a même dépassé Obi-Wan Kenobi, la série phare de Disney+, en enregistrant 5,1 milliards de minutes visionnées sur Netflix lors de son week-end de lancement.

C'est simple, cette saison 4 représente tout simplement le meilleur démarrage de l'histoire de la plateforme de streaming. De quoi rassurer Netflix, qui traversait une mauvaise passe après la perte de 200 000 abonnés. Désormais, la grande majorité des utilisateur a bingewatché les sept premiers épisodes de Stranger Things S4, et les fans attendent la suite avec impatience, prévue pour le 1er juillet 2022 sur Netflix.

En attendant de connaître le sort d'Eleven, d'Hopper et Joyce en Russie, et des autres aux prises à Hawkins avec le terrible Vecna, les créateurs de la série enchaînent les interviews et se laissent aller à quelques confidences sur la suite des évènements.

Les créateurs de la série annoncent du très grand spectacle pour le final

Comme vous le savez peut-être, cette seconde partie contiendra des épisodes particulièrement longs. Ce sera le cas de l'épisode final, qui durera 2h et 19 minutes. Or et d'après les frères Duffer, il faudra s'attendre à du grand spectacle, du très grand spectacle. En effet et selon Matt Duffer, “le dernier épisode contient plus de plans FX que l'intégralité de la saison 3″.

Voilà qui en dit long, la saison 3 étant déjà particulièrement généreuse en effets spéciaux, que ce soit avec le Mind Flayer (la créature de cette saison), ou avec la bataille finale du centre commercial Starcourt. “Il y a une morceau d'une heure dans le dernier épisode qui ne s'arrête tout simplement pas. C'est la chose la plus compliquée que nous ayons jamais essayé de faire. Il n'y a que de la tension et de l'angoisse, avec une durée longue, même pour un film. Puis – et bien, tout part en vrille…” , assure Ross Duffer.

Par ailleurs, les showrunners assurent que la chasse à l'homme, ou plutôt au démon tueur va passer à la vitesse supérieure dans les deux épisodes restants. Nos héros vont enfin passer à l'attaque : “C'est amusant de voir les gens élaborer des plans et essayer de se montrer plus malins que le méchant. C'est ce dont il est question dans ce volume 2. Mais bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu”. Vous êtes prévenus.

Source : Empire