Stranger Things : Netflix ne changera pas la méthode de diffusion pour la saison finale

Alors que la saison 4 de Strangers Things est diffusée en deux parties, certains fans imaginaient que Netflix allait passer à un mode de diffusion d’un épisode par semaine pour la cinquième et dernière saison. La plate-forme indique que ce ne sera pas le cas.

La saison 4 de Stranger Things est un véritable carton, puisqu’elle signe le meilleur démarrage de l’histoire de Netflix. Cette saison est diffusée en deux parties, puisque les derniers épisodes seront disponibles le 1er juillet prochain. Une manière d’entretenir la hype et de garder des abonnés plus longtemps.

Face à ce succès, on peut se demander si Netflix ne va pas complètement chambouler ses habitudes pour la cinquième et dernière saison en ne diffusant qu’un épisode par semaine. Après tout, Disney+ le fait bien et d’autres plateformes, comme Prime Video, s’y sont mis. Par exemple, la série The Boys adopte cette temporalité et ce sera aussi le cas pour Rings of Power.

Netflix va continuer à diffuser Stranger Things tout d’un coup

Peter Friedlander, chef de diffusion des séries Netflix en Amérique du Nord, a toutefois mis fin à toutes les rumeurs dans les colonnes de Variety. Non, Stranger Things ne vas pas adopter un mode de diffusion hebdomadaire :

« C’est comme ça que les fans de Stranger Things aiment leur série et changer ça serait décevant. Ne pas leur donner ce qu’il veulent -Stranger Things est une expérience condensée sur une saison en entier- serait un changement trop abrupte. »

Il ajoute ensuite qu’il ne voit pas l’intérêt de diffuser du contenu au compte goute :

« Nous croyons fermement que nous devons donner le choix à nos abonnés de regarder leur série comme ils l’entendent. Leur donner le choix de regarder ces séries tout d’un coup ou plus lentement, cela fait partie de l’expérience fondamentale que nous souhaitons offrir »

Pas de panique, donc, il sera toujours possible de binger Stranger Things dans le futur ! En revanche, la saison 5, qui signera la fin de l’aventure, n’arrivera pas avant un moment. On rappelle qu’il s’est passé trois ans entre la saison 3 (2019) et cette dernière salve d’épisodes.

